Il ritorno dei cerchietti a zig-zag degli anni ’90: sono l’accessorio must del momento

Ricordate il cerchietto a zig-zag a effetto pettine che ha spopolato negli anni ’90? È tornato di moda, come dimostrata da Miu Miu alla Paris Fashion Week.

Buone notizie per tutte le nostalgiche che non hanno dimenticato le mode più gettonate della loro adolescenza: sono tornati di tendenza i cerchietti a zig-zag, quelli sottili e a effetto "trasparente" che tengono i capelli tirati all'indietro con un tocco glamour. A imporre il revival del trend è stata Miuccia Prada con la sfilata di Miu Miu andata in scena qualche giorno fa a Parigi, dove ad arricchire i look della collezione Autunno/Inverno 2026-27 è stato proprio l'iconico frontino "con i dentini", quello che praticamente tutte le Millenials hanno indossato almeno una volta da teenager. Scommettiamo che diventerà l'accessorio must delle prossime stagioni?

Il revival degli anni '90 di Miu Miu

La sfilata di Miu Miu tenutasi al Palais d'Iéna di Parigi ha chiuso ufficialmente la Fashion Week dedicata all'Autunno/Inverno 2026-27 e lo ha fatto puntando tutto sull'effetto nostalgia. In passerella a trionfare è stata l'estetica delle "messy girl" e non solo perché fanno sfilato le icone degli anni '90 Gillian Anderson e Chloë Sevigny, l'intero show si è trasformato in un omaggio all'ultimo decennio del XX secolo.

Miu Miu F/W 2026–27

I look presentati, ispirati chiaramente agli archivi della Maison, sembrano parte di un revival degli anni di Beverly Hills, di Non è la Rai e delle Spice Girls. Cinturoni portati sui jeans a vita bassa, pelle a effetto stropicciato, sabot, cappotti con l'interno di pellicciotto e mini dress scintillanti abbinati a sneakers sportive: la proposta di Miu Miu pare essere uscita direttamente dall'armadio di una teenager degli anni '90.

Miu Miu F/W 2026–27

Come indossare il cerchietto a zig-zag

A fare la differenza in quasi tutti i look firmati Miu Miu è stato un accessorio in particolare: il cerchietto a zig-zag che ha letteralmente "salvato la vita" a un'intera generazione. È una fascia sottile e ondulata che tira i capelli all'indietro come un pettine, è praticamente invisibile ma riesce a ordinare la chioma con un solo tocco.

Miu Miu F/W 2026–27

Può essere indossato sia da donne che da uomini ed è perfetto per domare i capelli lunghi, corti, lisci o ricci. Il dettaglio da non sottovalutare? Non costa una fortuna, anzi, è possibile trovarlo ovunque a pochissimi euro. Insomma, il cerchietto a zig-zag non ha praticamente nessun difetto, tanto che viene naturale chiedersi perché negli ultimi decenni era caduto nel dimenticatoio. Quante sono le Millenial nostalgiche che non vedono l'ora di tornare a indossarlo? Per loro fortuna gli anni '90 sono tornati e di sicuro influenzeranno le tendenze fashion delle prossime stagioni.