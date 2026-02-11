Il ritorno delle spille vintage: Chiara Ferrigni a Dubai indossa il gioiello sulla giacca

Gli accessori vintage non sono mai stati tanto contemporanei e a dimostrarlo sono le tendenze che stanno spopolando nel settore moda. Tra le più amate c'è quella delle spille preziose "prese in prestito" direttamente dalle proprie nonne: sono scintillanti, dalle forme originali e riescono letteralmente a trasformare ogni tipo di look, anche quelli minimal. A darne prova è stata Chiara Ferragni, che durante il recente impegno professionale a Dubai ha indossato il gioiello dal fascino retrò sulla giacca: ecco tutti i dettagli del look.

Il look da business woman di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è volata a Dubai per motivi lavorativi e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dal nuovo collaboratore e stylist Salvatore Pezzella, l'imprenditrice ha lasciato trionfare l'eleganza semplice con un tailleur grigio di Giuseppe Di Morabito. Composto da pantaloni palazzo dalla linea morbida e blazer doppiopetto senza revers con il colletto alla coreana, è stato arricchito da una maxi spilla portata all'occhiello, un modello vintage sui toni del blu che riproduce un bouquet di fiori scintillanti. Mini bag di Hermès, tacchi alti e raccolto bon-ton: Chiara ha dato l'ennesima prova di non aver "perso lo smalto" quando si parla di glamour.

Chiara Ferragni in Giuseppe Di Morabito

Le spille vintage sono il must del momento

La scelta di stile di Chiara Ferragni ha dimostrato che le spille vintage sono i must del momento, soprattutto quando sono scintillanti o dalle forme originali. Il motivo è molto semplice: applicate sul bavero, sulla tasca o sul petto, riescono ad aggiungere un tocco di personalità a qualsiasi look, anche quelli più rigorosi, semplici e improvvisati.

La spilla vintage di Chiara Ferragni

Solitamente associate agli outfit "da nonne", sono tornate in gran voga, basti pensare che Maison come Miu Miu, Carolina Herrera e Moschino le hanno anche lanciate in passerella sia nelle collezioni maschili che femminili. Insomma, è arrivato il momento di rispolverare i cimeli di famiglia e di dare una nuova vita alle spille delle nonne.