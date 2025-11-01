I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell’autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse

Mocassini arricciati e ballerine raso terra, borse rosse e foulard in seta o collane maxi, ecco i 5 accessori must have per l’autunno 2025 consigliati dalla stylist e tutte le dritte dell’esperta per abbinarli nel modo giusto.

da sinistra borsa Tod’s, foulard Etro, mocassini Miu Miu

Non solo abiti, cappotti pantaloni e gonne, anche gli accessori sono fondamentali per creare un look di tendenza. Spesso non è facile scegliere quelli adatti e soprattutto non è semplice capire come abbinare la borsa di stagione o le scarpe must have del momento. Per questo abbiamo chiesto a Nike Antignani, stylist di MyTheresa.com con alle spalle una lunga carriera nello styling di moda in riviste di settore, di selezionare 5 accessori da avere quest'autunno e di darci alcuni consigli per capire come abbinare scarpe, borse e altri accessori per creare accostamenti originali e di tendenza.

Ballerine, i modelli di tendenza per l'autunno 2025

Per quanto riguarda le scarpe, l'esperta di stile consiglia solo modelli flat, che sono senza dubbio i più cool di stagione. Il focus è sulle ballerine: "Le ballerine sono diventate un must have da quando Alaia ha lanciato la sua versione in mesh" spiega Antignani, che cita il modello più trendy degli ultimi anni, firmato dalla Maison che ha contribuito a rilanciare le scarpe raso terra, proponendo una versione nuova delle ballerine, più accollate e con punta allungata.

Quali sono le varianti su cui puntare quest'anno?

"Per l'autunno e l'inverno consiglio ballerine in camoscio, magari colorate di marrone o con nuance dai toni "bruciati", in pellami o tessuti morbidi, da portare con i calzettoni a coste grigi".

Come le abbiniamo?

"Le trovo molto belle se abbinate con i pantaloni lunghi oppure con i denim crop alla caviglia, eviterei di abbinarle con le gonne".

Ballerine ultra flat con punta squadrata Sportmax

Ballerine scamosciate di Sezane

Le ballerine abbinate a calzini grigi e collant a coste nei look di Marco Rambaldi

Maxi collane bold, come si indossano

"Quest'anno c'è una vera e propria mania per le collane maxi – spiega la stylist – le abbiamo viste in passerella da Dries Van Noten o da Fendi e Schiaparelli in versione rigida. Molte hanno un fascino vintage e sono perfette per arricchire qualsiasi outfit". I modelli da avere sono dunque grossi, realizzati con perle bold e con pietre extra large oppure sono in oro e argento e hanno forme a catena o ancora sono rigide e ricordano choker o collier girocollo.

Quali sono le collane su cui puntare?

"Devono essere grosse, in oro o argento o ancora con maxi perle, pietre e altre componenti in versione bold".

Come le abbiniamo?

"Il mio consiglio è di abbinare una collana maxi con una T-shirt bianca o con un maglione blu girocollo, oppure sulla pelle nuda, accostata a un abito o a un top con scollo profondo".

Girocollo rigido dorato Fendi

Collana con perle bold Mango

Girocollo rigido Schiaparelli

Collana maxi a catena Dsquared2

La borsa rossa è la più cool per l'autunno

Le borse sono un pezzo fondamentale per completare qualsiasi look e quest'autunno la parola d'ordine è colore. La stylist consiglia infatti per gli outfit di stagione una bag dalla tonalità accesa: "La borsa rossa è uno degli accessori must di quest'anno, mi piace perché la vedo come un tocco personale da aggiungere a ogni look. Prada, N21, Jacquemus, Tod's, Alaia, Fendi e Khaite sono solo alcuni dei brand che hanno proposto bag rosse per l'autunno".

Quali sono i modelli su cui puntare?

"I miei modelli preferiti sono quelli piccoli e con manico corto, che trovo perfetti anche nei look più casual".

Come si abbinano le borse rosse?

"La abbinerei a un maglione di cashmere in grigio e a un pantalone in denim ancora in grigio per creare un effetto ton sur ton, spezzato dall'accessorio rosso dalla tonalità intensa".

Look con borsa rossa N21

Mini bag rossa Balenciaga

Maxi clutch in pelle rosso fragola Tod’s

Foulard, come si indossa l'accessorio chic e senza tempo

"E' arrivato il momento di scavare negli armadi delle vostre mamme e nonne – consiglia la stylist – tirate fuori tutti quei foulard vintage di seta stampata che dormivano da un pò". Sì perché il foulard, in seta o in lana leggera, con le frange o senza, è l'accessorio da avere, un passepartout che può essere utilizzato in modi diversi, capace di aggiungere al look un tocco di eleganza, chic e senza tempo.

Come li indossiamo e come si abbinano?

"Metteteli al collo, in testa, legati in vita e alle borse. Sono perfetti per coprirsi dal vento in bicicletta e anche per aggiungere un tocco personale al look. L'abbinamento perfetto lo immagino con un canadian tuxedo, ovvero con camicia e pantaloni in total denim".

Foulard in seta con frange Etro

Foulard indossato in testa Gucci

Foulard indossato in testa Louis Vuitton

I mocassini arricciati sono le scarpe da avere quest'autunno

"Un grande classico ma rivisto in chiave più contemporanea – spiega Antignani – proposto quest'autunno da praticamente tutte le Maison, tra cui Prada, Gucci, Saint Laurent, The Row e Prada". Un grande classico viene rivisitato per l'autunno 2025, stagione in cui spuntano varianti più morbide dei classici mocassini in cuoio. I modelli di tendenza hanno punte più strette e lunghe e sono spesso realizzati in pellami meno rigidi, come camoscio e suede, mentre continuano a essere un must i mocassini neri in vernice.

Quali colori scegliere e come si abbinano?

"Per i colori punterei su nuance evergreen come il nero e il burgundy, ma sono molto chic anche quelli in suede marrone. Riguardo agli abbinamenti i mocassini arricciati sono perfetti sotto pantaloni e jeans crop e anche sotto le gonne longuette a pieghe per creare uno stile dal mood college".

Mocassini arricciati di Miu Miu

I mocassini nei look autunnali di Prada