stile e Trend
video suggerito
video suggerito
Tendenze moda A/I 2025-2026

I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell’autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse

Mocassini arricciati e ballerine raso terra, borse rosse e foulard in seta o collane maxi, ecco i 5 accessori must have per l’autunno 2025 consigliati dalla stylist e tutte le dritte dell’esperta per abbinarli nel modo giusto.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Marco Casola
0 CONDIVISIONI
da sinistra borsa Tod’s, foulard Etro, mocassini Miu Miu
da sinistra borsa Tod’s, foulard Etro, mocassini Miu Miu
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Tendenze moda A/I 2025-2026

Non solo abiti, cappotti pantaloni e gonne, anche gli accessori sono fondamentali per creare un look di tendenza. Spesso non è facile scegliere quelli adatti e soprattutto non è semplice capire come abbinare la borsa di stagione o le scarpe must have del momento. Per questo abbiamo chiesto a Nike Antignani, stylist di MyTheresa.com con alle spalle una lunga carriera nello styling di moda in riviste di settore, di selezionare 5 accessori da avere quest'autunno e di darci alcuni consigli per capire come abbinare scarpe, borse e altri accessori per creare accostamenti originali e di tendenza.

Ballerine, i modelli di tendenza per l'autunno 2025

Per quanto riguarda le scarpe, l'esperta di stile consiglia solo modelli flat, che sono senza dubbio i più cool di stagione. Il focus è sulle ballerine: "Le ballerine sono diventate un must have da quando Alaia ha lanciato la sua versione in mesh" spiega Antignani, che cita il modello più trendy degli ultimi anni, firmato dalla Maison che ha contribuito a rilanciare le scarpe raso terra, proponendo una versione nuova delle ballerine, più accollate e con punta allungata.

Quali sono le varianti su cui puntare quest'anno?

Leggi anche
Cinture multiple, il trend per l'autunno 2025

"Per l'autunno e l'inverno consiglio ballerine in camoscio, magari colorate di marrone o con nuance dai toni "bruciati", in pellami o tessuti morbidi, da portare con i calzettoni a coste grigi".

Come le abbiniamo?

"Le trovo molto belle se abbinate con i pantaloni lunghi oppure con i denim crop alla caviglia, eviterei di abbinarle con le gonne".

Ballerine ultra flat con punta squadrata Sportmax
Ballerine ultra flat con punta squadrata Sportmax
Ballerine scamosciate di Sezane
Ballerine scamosciate di Sezane
Le ballerine abbinate a calzini grigi e collant a coste nei look di Marco Rambaldi
Le ballerine abbinate a calzini grigi e collant a coste nei look di Marco Rambaldi

Maxi collane bold, come si indossano 

"Quest'anno c'è una vera e propria mania per le collane maxi – spiega la stylist – le abbiamo viste in passerella da Dries Van Noten o da Fendi e Schiaparelli in versione rigida. Molte hanno un fascino vintage e sono perfette per arricchire qualsiasi outfit". I modelli da avere sono dunque grossi, realizzati con perle bold e con pietre extra large oppure sono in oro e argento e hanno forme a catena o ancora sono rigide e ricordano choker o collier girocollo.

Quali sono le collane su cui puntare?

"Devono essere grosse, in oro o argento o ancora con maxi perle, pietre e altre componenti in versione bold".

Come le abbiniamo?

"Il mio consiglio è di abbinare una collana maxi con una T-shirt bianca o con un maglione blu girocollo, oppure sulla pelle nuda, accostata a un abito o a un top con scollo profondo".

Girocollo rigido dorato Fendi
Girocollo rigido dorato Fendi
Collana con perle bold Mango
Collana con perle bold Mango
Girocollo rigido Schiaparelli
Girocollo rigido Schiaparelli
Collana maxi a catena Dsquared2
Collana maxi a catena Dsquared2

La borsa rossa è la più cool per l'autunno

Le borse sono un pezzo fondamentale per completare qualsiasi look e quest'autunno la parola d'ordine è colore. La stylist consiglia infatti per gli outfit di stagione una bag dalla tonalità accesa: "La borsa rossa è uno degli accessori must di quest'anno, mi piace perché la vedo come un tocco personale da aggiungere a ogni look. Prada, N21, Jacquemus, Tod's, Alaia, Fendi e Khaite sono solo alcuni dei brand che hanno proposto bag rosse per l'autunno".

Quali sono i modelli su cui puntare?

"I miei modelli preferiti sono quelli piccoli e con manico corto, che trovo perfetti anche nei look più casual".

Come si abbinano le borse rosse?

"La abbinerei a un maglione di cashmere in grigio e a un pantalone in denim ancora in grigio per creare un effetto ton sur ton, spezzato dall'accessorio rosso dalla tonalità intensa".

Look con borsa rossa N21
Look con borsa rossa N21
Mini bag rossa Balenciaga
Mini bag rossa Balenciaga
Maxi clutch in pelle rosso fragola Tod’s
Maxi clutch in pelle rosso fragola Tod’s

Foulard, come si indossa l'accessorio chic e senza tempo

"E' arrivato il momento di scavare negli armadi delle vostre mamme e nonne – consiglia la stylist – tirate fuori tutti quei foulard vintage di seta stampata che dormivano da un pò". Sì perché il foulard, in seta o in lana leggera, con le frange o senza, è l'accessorio da avere, un passepartout che può essere utilizzato in modi diversi, capace di aggiungere al look un tocco di eleganza, chic e senza tempo.

Come li indossiamo e come si abbinano?

"Metteteli al collo, in testa, legati in vita e alle borse. Sono perfetti per coprirsi dal vento in bicicletta e anche per aggiungere un tocco personale al look. L'abbinamento perfetto lo immagino con un canadian tuxedo, ovvero con camicia e pantaloni in total denim".

Foulard in seta con frange Etro
Foulard in seta con frange Etro
Foulard indossato in testa Gucci
Foulard indossato in testa Gucci
Foulard indossato in testa Louis Vuitton
Foulard indossato in testa Louis Vuitton

I mocassini arricciati sono le scarpe da avere quest'autunno

"Un grande classico ma rivisto in chiave più contemporanea – spiega Antignani – proposto quest'autunno da praticamente tutte le Maison, tra cui Prada, Gucci, Saint Laurent, The Row e Prada". Un grande classico viene rivisitato per l'autunno 2025, stagione in cui spuntano varianti più morbide dei classici mocassini in cuoio. I modelli di tendenza hanno punte più strette e lunghe e sono spesso realizzati in pellami meno rigidi, come camoscio e suede, mentre continuano a essere un must i mocassini neri in vernice.

Quali colori scegliere e come si abbinano?

"Per i colori punterei su nuance evergreen come il nero e il burgundy, ma sono molto chic anche quelli in suede marrone. Riguardo agli abbinamenti i mocassini arricciati sono perfetti sotto pantaloni e jeans crop e anche sotto le gonne longuette a pieghe per creare uno stile dal mood college".

Mocassini arricciati di Miu Miu
Mocassini arricciati di Miu Miu
I mocassini nei look autunnali di Prada
I mocassini nei look autunnali di Prada
Mocassini indossati con calzini Odissì
Mocassini indossati con calzini Odissì
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Look
da star
Sydney Sweeney parla di empowerment in abito trasparente: va nascosto il corpo per esser prese sul serio?
Irina Shayk festeggia Halloween ricreando il look con peluche di Cicciolina
Irina Shayk festeggia Halloween ricreando il look con peluche di Cicciolina
Emma Marrone torna a X-Factor 2025: chi ha firmato il look dark da 5mila euro
Emma Marrone torna a X-Factor 2025: chi ha firmato il look dark da 5mila euro
Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy
Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy
Alessia Marcuzzi indossa tre cinture insieme per il lancio di The Traitors
Alessia Marcuzzi indossa tre cinture insieme per il lancio di The Traitors
Il vestito con lo scollo "a punta" di Mariasole Pollio a X-Factor è iconico
Il vestito con lo scollo "a punta" di Mariasole Pollio a X-Factor è iconico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views