Chiara Ferragni in ufficio "a piedi scalzi", cosa sono le ballerine mesh e quanto costano Chiara Ferragni va in ufficio a piedi scalzi. In realtà la foto pubblicata sui social inganna l'occhio, l'influencer indossa scarpe raso terra e con tomaia a rete nude. Ecco cosa sono le ballerine mesh e quanto costano.

A cura di Marco Casola

L'estate sembra non arrivare mai e, mentre molte città italiane sono sotto la pioggia e tutti si domandano come vestirsi durante la "mezza stagiona", Chiara Ferragni ha definitivamente detto addio a stivaletti e look invernali per sfoggiare un outfit da ufficio con short corti e scarpe a rete che fanno sembrare il piede nudo.

L'imprenditrice digitale ha condiviso con i fan alcun scatti in ascensore, in cui appare con il suo cane Paloma e dove mostra l'outfit per la giornata in ufficio con l'amica a quattro zampe. L'office look e tutto giocato su proporzioni alternate: Ferragni indossa un maxi blazer beige molto lungo, che arriva fin quasi all'orlo dei bermuda blu navy abbinati al capospalla. Per smorzare il completo composto con capi monocolore, aggiunge un tocco marinière, accostando al blazer una shirt a righe in blu e bianco. Tra le mani spunta una mini Kelly di Hermes in pelle beige.

Il look di Chiara Ferragni con ballerine effetto nudo

Le ballerine mesh di Chiara Ferragni

Il dettaglio più particolare dell'outfit sono però le scarpe a effetto nude. Osservando da lontano il look di Chiara Ferragni sembra che quest'ultima abbia deciso di lanciare una nuova moda uscendo di casa scalza, in realtà l'influencer ai piedi indossa un paio di ballerine color nude e semi trasparenti, che sembrano diventare un tutto uno con la pelle facendo sembra il piede nudo.

Le ballerine di Ferragni sono uno degli accessori più trendy di stagione, in voga in realtà già diverse stagione, stiamo parlando delle ballerine mesh, ovvero quel modello raso terra realizzato con tomaia a rete, scollatura a V profilata in pelle e cinturino sul collo del piede. Grazie alla forma arrotondata della punta, alla suola bassissima in gomma e alla tomaia essenziale, le ballerine mesh ricordano le friulane ma, a differenza di queste ultime, non sono realizzate in velluto ed hanno un motivo a rete che copre il collo del piede.

Ballerine Alaia

Le ballerine a effetto "piede scalzo" di Chiara Ferragni sono firmate Alaia, e costano 720 euro. E' stato lo storico brand a lanciare qualche anno fa questa particolare variante di ballerine sottili e minimal che lasciano quasi il piede nudo. In breve tempo il modello ha spopolato e sono iniziate a spuntare come funghi varianti simili, il tutto nasce all'interno di un trend più ampio, quello delle scarpe seconda pelle che avvolgo il piede lasciandolo però libero. Allo stesso filone appartengono le "scarpe non scarpe" di Balenciaga, anche in quest'ultimo caso si stratta di un modello molto particolare che risponde all'esigenza di non costringere i piedi con suole troppo grosse e tomaie imponenti. Il minimal trend, a cui si lega anche quello del ritorno alle scarpe da ginnastica mini e affusolate, decreta dunque la fine dell'era chunky in cui spopolavano scarpe e sneakers dalle suole maxi o a forma di carro armato.