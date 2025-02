video suggerito

Le scarpe-non scarpe di Balenciaga: 450 euro per camminare a piedi nudi Design minimalista, silhouette anatomica, piede quasi completamente nudo: sono le scarpe-provocazione di Balenciaga, che danno l'effetto di camminare scalzi.

A cura di Giusy Dente

A guardarle non ispirano esattamente il concetto della comodità: forse si prestano poco per delle lunghe passeggiate in campagna, ma di certo sono l'ideale se si vuole scatenare il dibattito e scuotere il mondo della moda. In questo, Balenciaga sa come muoversi, perché ha fatto della provocazione uno dei suoi pilastri. La Maison lo conferma proprio con questo nuovo paio di calzature, che lasciano il piede quasi completamente nudo. Attenzione al mignolino contro gli spigoli!

Come si chiamano le nuove scarpe di Balenciaga

Non sono scarpe qualunque: non si possono definire sandali, ma neppure pantofole né tantomeno infradito; sono più simili a delle suole in gomma, ma progettate per tenere comunque semi-fermo il piede, chiudendolo dietro il tallone e avvolgendo l'alluce. La Zero è una scarpa che non c'è, mai vista prima: una scarpa a piedi nudi. Il design è ultra minimalista e impiega della schiuma EVA modellata in 3D: a eccezione della protezione per il tallone e di quella per l'alluce, il resto del piede è completamente libero ed esposto. Sono flat, ultra leggere e genderless.

Il Direttore creativo Demna Gvasalia sa come provocare, come far parlare di sé, come spingersi sempre un po' più in là nel concetto di moda tradizionale, che ha superato invenzione dopo invenzione, un tocco audace dopo l'altro. Tutto ciò che è noto e familiare, nelle sue mani diventa una dichiarazione di stile anticonvenzionale. E come si suol dire, nel bene o nel male basta che se parli, che è esattamente ciò che avviene: basti pensare ai virali Crocs stilettos del 2022, alle super massicce Dad sneakers, agli stivali con calza incorporata, alle Paris Sneakers dall'effetto completamente usurato, a mo' di scarpe vecchie e rovinate. Tutti questi modelli originali hanno lasciato perplessi e scioccato, hanno stupito e fatto chiacchierare, sovvertendo i canoni estetici.

Quanto costano le scarpe invisibili

Le nuove Zero sono state presentate sui social, come anteprima della collezione Autunno 2025 e hanno riscosso reazioni contrastanti: i fan dei piedi nudi le hanno accolte con piacere, viceversa c'è chi ha storto il naso di fronte a una calzatura di fatto inesistente, che calzatura non è. Eppure, Demna Gvasalia le ha pensate davvero bene, avvalendosi per la progettazione di Adrian Perrot Garin e Beini Qian, specialisti del comparto scarpe della Casa di moda. Il design è minimo ed essenziale, anatomico, che ricalca la forma del piede mettendolo in primo piano: decisamente poco adatte a chi odia mostrare i piedi in pubblico!

Sembrerebbero per lo stesso motivo più adatte alla stagione estiva che a quella fredda, visto che il piede non viene né protetto né tenuto al caldo: l'alternativa, sarebbe indossarle col fatidico calzino bianco, amato-odiato. Potrebbero rivelarsi le it shoes della prossima stagione e verranno messe in commercio in tre varianti di colore: nero, beige sabbia (nude) e marrone. Sono state mostrate sul profilo Instagram Demnagram, usato come archivio delle creazioni Balenciaga. Non ne è stato rivelato il prezzo, anche se anticipazioni online parlano di un costo di circa 450 euro non confermato.

Chi sarà disposto a spendere questa cifra per camminare poi di fatto scalzo? Sarà un influencer o un tiktoker, a sfoggiare per primo la creazione ai propri piedi? Per qualcuno è un'invenzione futuristica, per altri una provocazione e basta, ma di sicuro Demna Gvasalia ama questo caos, questo disordine creativo dove tutto è in movimento, tutto è inaspettato e niente è com'era prima. Il direttore creativo non teme le polemiche, non ha paura delle sfide, non è spaventato da ciò che è sconosciuto ai più: la sua è una costante ricerca tra buongusto e cattivo gusto, tra sacro e profano, tra regole prestabilite e polemiche. Questa non è né la prima né l'ultima volta che fa notizia in questo modo.