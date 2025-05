video suggerito

E’ finita l’era delle chunky sneakers, ora sono di moda le scarpe da ginnastica mini Diciamo addio alle chunky sneakers con suole maxi e forme imponenti, la nuova tendenza è slim. Le scarpe da ginnastica must per l’estate 2025 sono quelle mini, che hanno forme affusolate e un vago sapore anni ’60. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Louis Vuitton

Le mode, lo sappiamo bene, vanno e vengono. Alcuni trend resistono più a lungo, altri durano il tempo di una stagione. Bisogna ammettere che quella delle chunky sneaker, ovvero le scarpe da ginnastica dalle dimensioni enormi, è durata molto più di una stagione. Da quando Demna, disegnò per Balenciaga un paio di enormi scarpe da ginnastica, con suola grossa e numero della taglia ben in mostra sulla punta, il trend ha iniziato a spopolare ovunque e praticamente tutti i marchi di moda, da quelli più alti fino al fast fashion hanno iniziato a proporre in collezione scarpe chunky di ogni tipo.

La tendenza in breve tempo ha valicato i confini dello sportswear, dunque hanno iniziato a essere di moda anche stringate e mocassini chunky, in cui erano le suole a essere maxi. In questo secondo caso il trend nasce dalle Monolith di Prada, iconico stivaletto della Maison italiana che ha letteralmente spopolato qualche anno fa. Ora l'epoca chunky sembra finita, il mercato è saturo di modelli extra large e la moda sta tornando a linee più slim e sottili, sulle passerelle sono tornati di moda persino i jeans skinny. E' tempo dunque di tornare a forme affusolate e sottili: le scarpe da ginnastica XL lasciano il posto a modelli più minimal ed essenziali.

New Balance X Miu Miu 530 SL

Da diverse stagioni infatti sono tornate di moda scarpe da ginnastica più sottili e meno imponenti, basti pensare al grande successo di alcune sneakers firmate adidas Originals, dalle Gazzelle alle Samba, fino alle Mostro di Puma e alle iconiche Onitsuka Tiger.

Miu Miu sfilata P/E 25

Il nuovo trend che viene dalla strada

Questa volta la tendenza non nasce solo in passerella e non proviene esclusivamente dall'idea di uno stilista o di un brand in particolare, del resto Adidas da tempo produceva modelli slim, lo stesso vale per altri marchi sportivi. Questa volta il trend proviene anche e soprattutto dal "basso" e dalle scelte di stile strettamente legata ai fan dello streatwear. A decretare il ritorno dei modelli di sneaker slim è il pubblico che, stanco di scarpe troppo grosse e vistose, torna all'essenzialità di modelli più portabili e minimal.

Loewe sfilata P/E 25

In breve tempo i marchi di moda e i trend setter hanno annusato il desiderio e in passerella sono scomparse le chunky sneakers e le scarpe con suola grossa. Miu Miu ha lanciato sneakers dalla pianta stretta realizzate in collaborazione con New Balance, la collezione è andata sold out in breve tempo e questo ha spinto il brand del gruppo Prada a rilanciare prodotti in varianti nuove, mentre modelli slim hanno sfilato sulla passerella Primavera/Estate 2025.

Valentino P/E 25

Alessandro Michele ha inserito nella collezione Primavera/Estate 2025 di Valentino scarpe da ginnastica slim con lacci che ricordano i modelli da ballerina, mentre Louis Vuitton ha creato sneakers dal vago sapore sixties che assomigliano ai modelli che spuntavano sotto i jeans a zampa dei figli dei fiori. Anche sulla passerella di Loewe, tra stringate dalla punta lunghissima e mocassini a effetto tie dye, spuntano scarpe da ginnastica a stivaletto con punte strette e logo laterale, in cui convivono tessuti tecnici e suede.

Louis Vuitton

Corsi e ricorsi della storia dunque. Come sempre accade nella moda alcuni accessori o capi d'abbigliamento spariscono all'improvviso per poi ritornare in auge. Ora è arrivato il momento di riporre nella scarpiera le chunky sneakers per far posto alle scarpe slim.