video suggerito

Angelina Mango torna a scrivere: la foto in studio con chunky sneakers e cappello con la papera Angelina Mango ha annunciato di essere tornata a lavorare alla sua musica, lo ha fatto con un selfie in studio: ecco cosa ha indossato per questo momento importante. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango si è presa una temporanea pausa dai riflettori dopo aver vissuto un momento difficile lo scorso anno. A febbraio 2024 aveva vinto Sanremo con La Noia e da allora aveva cominciato a girare l'Italia e l'Europa con la sua musica, non fermandosi neppure per un istante. La cosa, però, le ha provocato non poco stress, tanto da aver sentito la necessità di fermarsi e di tornare alla sua vita "normale" fatta di momenti casalinghi e di uscite con gli amici. Se inizialmente aveva deciso di concedersi anche un "social detox", ora le cose sono cambiate e ha ripreso a postare foto e video tratti dalla comune quotidianità. L'ultimo selfie la mostra alle prese con il ritorno in studio: ecco il look scelto per l'occasione.

Angelina Mango torna a scrivere musica

Da quando Angelina Mango si è allontanata dalle luci della ribalta, ha ripreso la sua vita in mano, dandosi a delle passioni che aveva dovuto accantonare a causa dei continui concerti. Oltre a essersi iscritta di nuovo all'università, nelle ultime ore è anche tornata a scrivere musica e testi. Al momento non si sa se ha intenzione di realizzare un nuovo album, ma la cosa certa è che si è immortalata in studio pronta per rimettersi al lavoro. Per lei niente micro shorts, paillettes e body fascianti che ha sempre sfoggiato sul palco, ha lasciato spazio alla comodità delle silhouette oversize abbinando pantaloni cargo in tessuto tuta, canotta coordinata e maxi felpa portata solo su una spalla.

Il look casual di Angelina Mango

Gli accessori vitaminici di Angelina Mango

A fare la differenza nel look di Angelina Mango sono stati gli accessori vitaminici e originali. Ha lasciato nell'armadio le tanto amate zeppe e ha indossato un paio di chunky sneakers in fucsia fluo, coordinandole a un cappellino con la visiera in tinta, per la precisione un modello total pink con una papera ricamata sopra la visiera (è facilmente reperibile online a poco più di 10 euro). Non sono mancate le collane di perline coloratecollane di perline colorate, questa volta agganciate allo smartphone, e la manicure XXL curatissima. Insomma, Angelina potrà pure godersi la quotidianità lontana dai riflettori, ma non per questo rinuncia allo stile iper contemporaneo che da sempre la contraddistingue.

Il cappello con la papera indossato da Angelina