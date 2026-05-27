Il nuovo look di Angelina Mango: addio capelli lunghi, ora sfoggia il caschetto rosso con la frangia

Angelina Mango è tornata in tour da qualche mese e lo ha fatto in una versione decisamente rinnovata. Niente più capelli lunghi e castani, ora sfoggia un caschetto rosso con frangia.

Angelina Mango è tornata sul palco dopo il periodo difficile vissuto a diversi mesi dalla vittoria di Sanremo con La Noia. Sentitasi eccessivamente sotto pressione a causa dei continui impegni professionali che era chiamata a rispettare, ha sentito il bisogno di prendersi una pausa per ritrovare se stessa e il suo benessere. Ora, però, dopo un lungo silenzio, non solo ha ripreso a fare musica, ha anche portato a termine un intimo tour nei teatri, in occasione del quale ha presentato le canzoni del nuovo album. Per farlo ha cambiato drasticamente look, dicendo addio ai capelli lunghi e castani che sfoggiava fin dai tempi di Amici.

Il taglio anni '80 di Angelina Mango

Da qualche tempo a questa parte Angelina Mango ha cambiato drasticamente hair look: ha tagliato la lunga chioma liscia e castana sfoggiata fin dai tempi di Amici e ha puntato tutto su un caschetto molto scalato in stile anni '80. L'acconciatura, infatti, sembra un moderno mullet cut con ciuffetti corti sulla parte alta della testa e ciocche più lunghe dietro la nuca. A renderla iconica, però, è la frangetta folta e irregolare, portata rigorosamente mossa e spettinata come il resto dei capelli. Sebbene la cantante ci abbia dato un taglio già diversi mesi fa, solo nelle ultime ore avrebbe accorciato ancora di più la frangia, donandole un volume extra.

Il nuovo look di Angelina Mango

Angelina Mango con i capelli rossi

Il dettaglio che più di tutti ha rivoluzionato l'immagine di Angelina Mango? Il colore scelto per la chioma: un rosso molto scuro che sotto la luce diventa mogano. Confrontando le foto della cantante attuali con quelle di qualche anno fa, la trasformazione è assolutamente evidente. Che abbia voluto "tagliare i ponti col passato" o che abbia semplicemente sentito il bisogno di rinnovarsi anche a livello estetico, non importa, l'unica cosa certa è che sembra essersi ispirata alle rock star degli anni '80. Come hanno reagito i fan? Con assoluto entusiasmo, tanto da averle fatto superare le 71 milioni di visualizzazioni in appena due giorni.