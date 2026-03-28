Il segreto del caschetto vaporoso di Elodie è la lacca spruzzata sulle radici

Elodie ha da poche settimane cambiato hair look e ora sfoggia un adorabile caschetto. Qual è il suo segreto per renderlo vaporoso?

Elodie si è presa una temporanea pausa dalla musica e, sebbene abbia già annunciato il nuovo tour previsto per il 2027, si sta godendo il meritato relax tra vacanze esotiche e serate glamour in compagnia di Franceska Nuredini, la ballerina che l'ha accompagnata sul palco nell'ultimo anno e che negli ultimi tempi viene sempre paparazzata al suo fianco. Sui social, però, continua a essere molto attiva ed è proprio lì che ha mostrato il "segreto" del suo caschetto super vaporoso.

Il nuovo caschetto vaporoso di Elodie

Alle recenti sfilate della Milano Fashion Week Elodie aveva sorpreso i fan con un inedito taglio di capelli corto e dall'animo retrò. A rendere super glamour il caschetto, in particolare, è la voluminosità che sembra sfidare la forza di gravità. Complice un post in cui sponsorizza il brand di cui è testimonial, L'Oréal Paris, ha svelato il segreto dell'acconciatura: si fa applicare abbondanti quantità di lacca alle radici, soprattutto sulla parte centrale del capo, così da evitare che la chioma perda volume con il passare delle ore. Il risultato è assolutamente perfetto, soprattutto se il "trucco" viene usato su uno styling con onde ampie e morbide in stile vintage.

Elodie applica la lacca sulle radici

Elodie in accappatoio e col diamante al dito

Negli scatti condivisi di recente sui social, Elodie appare sul set in una versione impeccabile. È super sensuale in accappatoio bianco e sfoggia un perfetto make-up con un tocco di blush, un rossetto nude e matte e un velo di rimmel. Il dettaglio che fa la differenza? Al dito, per la precisione all'anulare sinistro, indossa uno scintillante anello in oro bianco e diamanti. Si tratterà di un regalo romantico o semplicemente di un accessorio di scena che le è stato "prestato" per lo shooting fotografico? L'unica cosa certa è che la cantante riesce a essere meravigliosa e femminile in ogni versione.