Elodie “diserta” Sanremo 2026: alle sfilate di Milano sfoggia il caschetto vaporoso e retrò

Elodie ha disertato Sanremo 2026 e ne ha approfittato per partecipare alla Milano Fashion Week: ecco il suo look da diva retrò.

Il Festival di Sanremo 2026 è l'evento più seguito del momento e non sorprende che siano moltissime le star volate nella cittadina ligure per seguirlo da una posizione "privilegiata". Al di fuori dell'Ariston, però, lo "show continua", basti pensare al fatto che si sta svolgendo la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2026-27. Elodie lo sa bene, visto che sta "disertando" la kermesse canora a cui ha sempre presenziato negli ultimi anni nei panni di big in gara, ospite speciale a addirittura co-conduttrice. Oggi ha partecipato alla sfilata di Prada e ne ha approfittato per sfoggiare un hair look tutto nuovo.

Il look bon-ton di Elodie alle sfilate di Milano

Complice il fatto che si sta concedendo una pausa lavorativa post-tour, Elodie ha deciso di disertare Sanremo. Quest'anno è rimasta a Milano, approfittandone per seguire le sfilate della Fashion Week direttamente dalle prime file dei front-row. Oggi è apparsa in pubblico allo show di Prada, Maison che spesso ha firmato i suoi outfit da palcoscenico, cosa ha indossato? Niente più mini dress, lustrini e trasparenze, si è trasformata in una diva bon-ton con un inedito look "rigoroso". Ha abbinato una gonna midi dal taglio dritto a un maglioncino a maniche corte aderente, portato con sotto una camicetta bianca. Per completare il tutto ha scelto un paio di sling-back total black col tacco alto e una borsetta iconica del brand.

Elodie in Prada

Il caschetto retrò di Elodie

A fare la differenza nel look "milanese" di Elodie è stata l'acconciatura. Già qualche giorno fa aveva sorpreso i fan con un nuovo taglio ma, dopo averlo portato con delle beach waves appena accennate, oggi ha aggiunto un tocco retrò super chic. L'artista ha infatti sfoggiato il long bob in un'adorabile versione vaporosa e ondulata, con le punte all'insù e una fila molto laterale e voluminosa. Insomma, si è letteralmente trasformata in una diva d'altri tempi dallo stile rigoroso ma super glamour. In quanti prenderanno ispirazione da lei per affrontare le ultime settimane dell'inverno?

Leggi anche Il carpet inaugurale di Sanremo 2026: tutti i look dei cantanti in gara al Festival