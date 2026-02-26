stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Chiara Ferragni contro il dress code da sfilata: alla Milano Fashion Week in shorts e sneakers

Chiara Ferragni è tra le star che hanno “snobbato” Sanremo per partecipare alla Milano Fashion Week. Per quale motivo il suo look stravolge le tradizionali dress code da sfilata?
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tutti gli occhi dei media sono puntati sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo ma al di fuori di quella "bolla" continua la normale quotidianità delle star. A Milano, ad esempio, si sta tenendo la Fashion Week dedicata all'Autunno/Inverno 2026-27 e, nonostante nessuna Maison sfili dopo le 19 (così da non andare in contrasto con la kermesse canora), ogni giorno le passerelle si riempiono di look e accessori super trendy. Chiara Ferragni è una delle grandi protagoniste dell'evento, in occasione del quale ha deciso di stravolgere le tradizionali regole di dress code: ecco cosa ha indossato.

Chiara Ferragni "snobba" Sanremo 2026

Così come Elodie, anche Chiara Ferragni ha deciso di disertare Sanremo 2026. Che si tratti di una precisa scelta per evitare in ogni modo l'ex marito Fedez o semplicemente di una questione di "necessità", visto che in contemporanea si tiene la Milano Fashion Week, ma la cosa certa è che sui social l'imprenditrice non fa alcun tipo di riferimento al Festival. Da giorni sta partecipando solo alle sfilate, da quella di Fendi by Maria Grazia Chiuri a quella di Prada, e in tutti i casi sta documentando su Instagram i look scelti per i front-row. Il più originale? Quello sfoggiato allo show di Missoni, che si rivelerà perfetto per affrontare la prossima primavera con comodità e stile.

Chiara Ferragni da Missoni
Chiara Ferragni da Missoni

Il look casual di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano

Siamo sempre stati abituati ad ammirare le star alle sfilate delle Fashion Week internazionali con dei look all'insegna del glamour e dell'originalità, ma Chiara Ferragni ha stravolto il classico dress code legato all'evento. Ieri sera ha partecipato allo show di Missoni e ha detto no agli abiti sopra le righe, ai tacchi a spillo e ai dettagli iper sensuali, ha preferito puntare tutto sulla comodità con un completo della Maison caratterizzato da t-shirt a righe, cardigan coordinato oversize e shorts sportivi blu notte. Anche la scelta delle scarpe è stata tutt'altro che tradizionale: ha indossato un paio di sneakers con i calzettoni di spugna bianco portati a vista. Scommettiamo che Chiara riuscirà a influenzare le tendenze della prossima stagione?

Leggi anche
Elodie "diserta" Sanremo 2026: alle sfilate di Milano sfoggia il caschetto vaporoso e retrò
Chiara Ferragni in Missoni
Chiara Ferragni in Missoni
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
L'arrivo di Irina Shayk col diamante tra i denti
Tornano i gioielli "vietati" l'anno scorso a Tony Effe: perché non sono più censurati?
Tornano i gioielli "vietati" l'anno scorso a Tony Effe: perché non sono più censurati?
I voti ai look della seconda serata di Sanremo
I voti ai look della seconda serata di Sanremo
Ermal Meta torna sul palco di Sanremo: mostra un nuovo nome cucito sulla manica della camicia
Ermal Meta torna sul palco di Sanremo: mostra un nuovo nome cucito sulla manica della camicia
Il significato simbolico della collana di diamanti e opale che Achille Lauro ha indossato a Sanremo 2026
Il significato simbolico della collana di diamanti e opale che Achille Lauro ha indossato a Sanremo 2026
Perché Ditonellapiaga a Sanremo 2026 indossa sempre i fiocchi
Perché Ditonellapiaga a Sanremo 2026 indossa sempre i fiocchi
Elettra Lamborghini e il look milionario nella seconda puntata
Achille Lauro conduce Sanremo in abito bianco con collana di diamanti e rubini
Perché LDA ha indossato un guanto nella seconda serata
Laura Pausini continua a brillare a Sanremo 2026: gli abiti scintillanti della seconda serata
Pilar Fogliati "perde" l'orecchino da oltre 20mila euro sul palco
I gioielli di Laura Pausini: quanto valgono collane e orecchini della co-conduttrice
Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata
Serena Brancale torna a Sanremo con la sorella Nicole: "È il mio portafortuna"
Il Fantasanremo dipende dai look dei cantanti: come guadagnare o perdere punti
Samurai Jay dopo il palco di Sanremo: come sono i suoi capelli senza treccine
Perché Tommaso Paradiso aveva la mano fasciata: cosa c'era disegnato sul guanto
Come si è vestita Jolanda Renga per la prima serata del Festival
Perché Dargen d'Amico aveva il parquet stampato sul vestito
Il significato del look di Arisa: vive la femminilità con grazia abbandonando il superfluo
Laura Pausini, il debutto alla conduzione con abiti da diva
Maria Antonietta e Colombre, il look di Nada e il viso di Buzzati
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views