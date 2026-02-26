Chiara Ferragni contro il dress code da sfilata: alla Milano Fashion Week in shorts e sneakers

Tutti gli occhi dei media sono puntati sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo ma al di fuori di quella "bolla" continua la normale quotidianità delle star. A Milano, ad esempio, si sta tenendo la Fashion Week dedicata all'Autunno/Inverno 2026-27 e, nonostante nessuna Maison sfili dopo le 19 (così da non andare in contrasto con la kermesse canora), ogni giorno le passerelle si riempiono di look e accessori super trendy. Chiara Ferragni è una delle grandi protagoniste dell'evento, in occasione del quale ha deciso di stravolgere le tradizionali regole di dress code: ecco cosa ha indossato.

Chiara Ferragni "snobba" Sanremo 2026

Così come Elodie, anche Chiara Ferragni ha deciso di disertare Sanremo 2026. Che si tratti di una precisa scelta per evitare in ogni modo l'ex marito Fedez o semplicemente di una questione di "necessità", visto che in contemporanea si tiene la Milano Fashion Week, ma la cosa certa è che sui social l'imprenditrice non fa alcun tipo di riferimento al Festival. Da giorni sta partecipando solo alle sfilate, da quella di Fendi by Maria Grazia Chiuri a quella di Prada, e in tutti i casi sta documentando su Instagram i look scelti per i front-row. Il più originale? Quello sfoggiato allo show di Missoni, che si rivelerà perfetto per affrontare la prossima primavera con comodità e stile.

Chiara Ferragni da Missoni

Il look casual di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano

Siamo sempre stati abituati ad ammirare le star alle sfilate delle Fashion Week internazionali con dei look all'insegna del glamour e dell'originalità, ma Chiara Ferragni ha stravolto il classico dress code legato all'evento. Ieri sera ha partecipato allo show di Missoni e ha detto no agli abiti sopra le righe, ai tacchi a spillo e ai dettagli iper sensuali, ha preferito puntare tutto sulla comodità con un completo della Maison caratterizzato da t-shirt a righe, cardigan coordinato oversize e shorts sportivi blu notte. Anche la scelta delle scarpe è stata tutt'altro che tradizionale: ha indossato un paio di sneakers con i calzettoni di spugna bianco portati a vista. Scommettiamo che Chiara riuscirà a influenzare le tendenze della prossima stagione?