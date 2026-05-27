Kuwait City è la città più calda al mondo, dove ogni estate si superano i 50 gradi

Kuwait City è la città più calda al mondo, dove ogni anno in estate si superano regolarmente i 50 gradi. A cosa sono dovute queste elevatissime temperature?

Da qualche giorno stiamo registrando un caldo davvero da record in Italia: nonostante l'estate non sia ancora neppure cominciata, le temperature raggiunte superano i 30 gradi, praticamente come succede tra la fine di giugno e il mese di luglio. Sebbene la cosa passi inosservata, è chiaro che si tratta di un fenomeno preoccupante, effetto del cambiamento climatico che sta diventando anno dopo anno sempre più evidente. Qual è, però, la città più calda al mondo, dove è praticamente impossibile uscire sotto il sole battente?

La temperatura più alta mai registrata al mondo

La temperatura più alta mai misurata sulla Terra è stata registrata dalla World Meteorological Organization a Furnace Creek, nella Death Valley, dove il 10 luglio 1913 si sono raggiunti i 56,7 gradi. Il luogo è famoso per il suo paesaggio estremo che lo rende inabitabile, dunque non si tratta di una città vera e propria, con persone, automobili, strade e uffici. La vera città più calda al mondo è Kuwait City, la capitale del Kuwait che affaccia sul Golfo Persico, dove le temperature superano regolarmente i 50 gradi durante la bella stagione. Qui, infatti, il 21 luglio 2016 furono registrati ben 54 gradi, cosa che ha reso Kuwait City la città abitata più calda al mondo.

La città con la temperatura media più alta al mondo

A fare concorrenza a Kwait City c'è Dallol, in Etiopia, considerata il luogo abitato con la temperatura media annua più alta in assoluto (è pari a 34,6 gradi secondo le rilevazioni storiche tra il 1960 e il 1966). Il caldo qui è "geologico", legato, dunque, alle sorgenti idrotermali e alla terra che fuma. In linea generica, però, è importante sottolineare che sono molti i luoghi in giro per il mondo dove si stanno raggiungendo cifre da record che fino a qualche tempo fa erano "riservate" solo a location estreme. I motivi sono molteplici: nelle grandi città sono diminuite le zone verdi, l'ombra sta diventando praticamente assente e si usa sempre di più l'aria condizionata