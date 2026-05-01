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Viaggi low cost per l’estate 2026: l’Algarve è la meta calda ideale, una vacanza costa in media 500 euro

La meta turistica perfetta per l’estate 2026? L’Algarve, in Portogallo, che offre panorami mozzafiato, mare cristallino, esperienze avventurose e soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo.
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A cura di Valeria Paglionico
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La guerra in Iran sta provocando non pochi disagi nel settore travel e non solo per il rincaro sul prezzo del carburante: complice il fatto che non si sa quando finirà, domina l'incertezza e in moltissimi stanno preferendo evitare di prenotare vacanze nei Paesi del Golfo o in Asia, così da non dover disdire all'ultimo momento. L'alternativa ideale e più sicura potrebbe essere il Portogallo, per la precisione l'Algarve, la meta assolutamente perfetta per coloro che sono alla ricerca di sole, panorami meravigliosi e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In Algarve ci sono oltre 300 giorni di sole all'anno

L'Algarve è la regione più meridionale del Portogallo, famosa per le sue spiagge dorate, le sue scogliere rosse, i suoi villaggi di pescatori e i suoi scorci panoramici e romantici. A partire dalla primavera diventa un vero e proprio caleidoscopio di colori e con l'arrivo dell'estate riesce a "esplodere" in tutta la sua bellezza tra fiori selvatici, mare cristallino e calette nascoste. Qui si contano oltre 300 giorni di sole all'anno, dunque è l'ideale per coloro che vogliono concedersi dei momenti di totale relax sul bagnasciuga, ma allo stesso tempo è una regione promette esperienze da sogno anche ai più avventurosi, che possono darsi al trekking tra i sentieri delle riserve naturali o all'esplorazioni delle città iconiche e ricche di storia come Faro, la Capitale.

Grotta di Benagil
Grotta di Benagil

Quanto costa una vacanza in Algarve

Cosa visitare in Algarve? Bisogna partire da Faro col suo porto turistico e i suoi tesori archeologici, poi si può continuare con il Parco Naturale di Ria Formosa e con Tavira, una pittoresca cittadina dall'architettura unica, dove arte araba, medievale, rinascimentale e barocca si fondono in un mix unico. Imperdibili anche la grotta di Benagil, le scogliere di Ponta da Piedades, Albufeira, vivace località turistica con spiagge di ogni tipo, e il villaggio di Silves, capitale moresca con un iconico castello rosso. Raggiungibile con un volo di circa 3 ore dall'Italia, l'Algarve offre un ottimo rapporto qualità-prezzo sia in primavera che in estate. In media, infatti, il viaggio di andata e ritorno costa poco più di 100 euro, mentre per l'alloggio si spendono quasi 400 euro per una vacanza di 7 notti.

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