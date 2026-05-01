Viaggi low cost per l’estate 2026: l’Algarve è la meta calda ideale, una vacanza costa in media 500 euro

La guerra in Iran sta provocando non pochi disagi nel settore travel e non solo per il rincaro sul prezzo del carburante: complice il fatto che non si sa quando finirà, domina l'incertezza e in moltissimi stanno preferendo evitare di prenotare vacanze nei Paesi del Golfo o in Asia, così da non dover disdire all'ultimo momento. L'alternativa ideale e più sicura potrebbe essere il Portogallo, per la precisione l'Algarve, la meta assolutamente perfetta per coloro che sono alla ricerca di sole, panorami meravigliosi e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In Algarve ci sono oltre 300 giorni di sole all'anno

L'Algarve è la regione più meridionale del Portogallo, famosa per le sue spiagge dorate, le sue scogliere rosse, i suoi villaggi di pescatori e i suoi scorci panoramici e romantici. A partire dalla primavera diventa un vero e proprio caleidoscopio di colori e con l'arrivo dell'estate riesce a "esplodere" in tutta la sua bellezza tra fiori selvatici, mare cristallino e calette nascoste. Qui si contano oltre 300 giorni di sole all'anno, dunque è l'ideale per coloro che vogliono concedersi dei momenti di totale relax sul bagnasciuga, ma allo stesso tempo è una regione promette esperienze da sogno anche ai più avventurosi, che possono darsi al trekking tra i sentieri delle riserve naturali o all'esplorazioni delle città iconiche e ricche di storia come Faro, la Capitale.

Grotta di Benagil

Quanto costa una vacanza in Algarve

Cosa visitare in Algarve? Bisogna partire da Faro col suo porto turistico e i suoi tesori archeologici, poi si può continuare con il Parco Naturale di Ria Formosa e con Tavira, una pittoresca cittadina dall'architettura unica, dove arte araba, medievale, rinascimentale e barocca si fondono in un mix unico. Imperdibili anche la grotta di Benagil, le scogliere di Ponta da Piedades, Albufeira, vivace località turistica con spiagge di ogni tipo, e il villaggio di Silves, capitale moresca con un iconico castello rosso. Raggiungibile con un volo di circa 3 ore dall'Italia, l'Algarve offre un ottimo rapporto qualità-prezzo sia in primavera che in estate. In media, infatti, il viaggio di andata e ritorno costa poco più di 100 euro, mentre per l'alloggio si spendono quasi 400 euro per una vacanza di 7 notti.