L’Albania è il paese da visitare per una vacanza estiva a meno di 100 euro

Volete concedervi una vacanza balneare la prossima estate ma senza spendere troppo? L’Albania fa al caso vostro: vi serviranno meno di 100 euro per visitarla.

L'estate 2026 si avvicina e con lei anche il desiderio di concedersi una vacanza più o meno lunga, così da sfruttare davvero al massimo la pausa lavorativa. Con i tempi che corrono e l'inflazione alle stelle, però, in molti credono di non potersi permettere neppure un weekend fuori porta. Per fortuna, però, esiste una meta meravigliosa ma ancora poco esplorata che propone prezzi davvero alla portata di tutti: si tratta dell'Albania, dove bastano 100 euro per un viaggio estivo davvero low-cost.

Quanto costa una vacanza estiva in Albania

La prossima estate non volete rinunciare alle vacanze nonostante i prezzi alle stelle? Per voi è arrivato il momento di fare tappa in Albania, dove si può organizzare un viaggio davvero low-cost. Innanzitutto ora come ora è possibile trovare i voli verso Tirana dall'Italia a circa 30 euro a tratta, dunque in totale circa 60 euro a persona per l'andata e il ritorno. Gli hotel e i b&b non sono da meno in fatto di economicità, basti pensare al fatto che per una notte in centro si spendono appena 30 euro ad alloggio, quindi in media 15 euro a testa. Per noleggiare un'auto, infine, servono tra i 20 euro ai 60 euro al giorno a seconda del momento dell'anno, mentre per quanto riguarda i ristoranti, questi sono noti per offrire specialità sia di terra che di pesce a costi bassissimi. Insomma, per una vacanza "all-inclusive" bastano davvero meno di 100 euro.

Cosa visitare in Albania

Cosa si può visitare in Albania? L'ideale è cominciare il proprio tour da Tirana, la capitale, dove si può passeggiare tra le stradine del centro e Piazza Scanderbeg, ammirare la Moschea Et'hem Bey, la piramide locale o la cattedrale ortodossaAnfiteatro. Si può poi continuare con Durazzo: qui ci sono il lungomare Rruga Taulantia, ricco di spiagge e di bar aperti fino all'alba, il Castello e la Torre Veneziana e un antico anfiteatro particolarmente suggestivo. Chi vuole continuare il viaggio "balneare" può partire, infine, alla volta di Saranda, le cui spiagge sembrano essere da un vero e proprio paradiso terrestre. Insomma, sebbene sia ancora troppo sottovalutata, l'Albania nasconde dei tesori e dei panorami davvero unici.