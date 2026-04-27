La Calabria è l’alternativa economica alla Costiera Amalfitana da visitare nell’estate 2026

Sognate una vacanza in Costiera Amalfitana ma temete che sia troppo onerosa? L’alternativa economica è la Calabria: ecco perché visitarla nell’estate 2026.

L'estate 2026 si avvicina ed è arrivato il momento di organizzarsi, così da sfruttare al massimo il periodo di ferie per rilassarsi e per staccare la spina dalla normale routine quotidiana. Quest'anno in molti preferiranno evitare le mete estere a causa della guerra in Iran, dunque opteranno per una vacanza tutta italiana, in maniera tale da poter raggiungere la location senza aereo (evitando così possibili ritardi o cancellazioni). Qual è la location che sembra la Costiera Amalfitana per i suoi meravigliosi panorami ma che propone dei prezzi molto più convenienti? La Calabria: ecco perché visitarla nell'estate 2026.

Perché visitare la Calabria nell'estate 2026

Scogliere spettacolari, acque turchesi, villaggi di pescatori dai colori pastello e ottimi ristoranti locali: queste sono tutte caratteristiche tipiche della Costiera Amalfitana, che ancora oggi è tra le mete turistiche italiane più apprezzate al mondo. L'unico piccolo inconveniente è che da qualche anno a questa parte questa iconica zona della Campania è diventata carissima, tanto che, tra hotel, parcheggio, lidi e intrattenimento, si arrivano a spendere diverse centinaia di euro al giorno. Coloro che cercano una location ugualmente meravigliosa ma più economica (e soprattutto meno affollata) la prossima estate farebbero bene a puntare sulla Calabria, un vero e proprio "gioiello nascosto" del Sud Italia fatta di panorami mozzafiato e fascino senza tempo.

I borghi calabresi in cui fare tappa in estate

Apprezzata per la sua costa incontaminata e per i suoi borghi arroccati che sembrano essere rimasti fermi nel tempo, la regione vanta una deliziosa cucina locale, basti pensare al fatto che viene considerata la patria della ‘Nduja', la salsiccia davvero piccante che dà un tocco spicy a ogni piatto, dalla pasta alla focaccia. Tropea, Diamante, Soverato, Capo Rizzuto, San Nicola Arcella, Cetraro Marina: queste sono solo alcune delle località balneari più spettacolari della Calabria, che non hanno nulla da invidiare alla Costiera Amalfitana. Il punto forte della regione? I prezzi accessibili: qui un piatto di pasta costa circa 8 euro, un bicchiere di vino 2 euro e una notte in hotel meno di 50 euro. In quanti sceglieranno uno di questi adorabili borghi per la loro prossima vacanza?