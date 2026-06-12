Alberi che diventano sedie venduti per 80mila euro: il progetto artistico di Gavin e Alice

Gavin e Alice Munro sono due coniugi inglesi che negli ultimi 20 anni stanno facendo qualcosa di eccezionale: coltivano alberi a forma di sedia. I pezzi d’arte che si ricavano sono delle vere opere d’arte che richiedono circa 12 anni di tempo per nascere e sono infatti venduti a partire da 90mila dollari.

Una delle sedie di Full Grown

Gavin e Alice Munro, due coniugi del Derbyshire in Inghilterra, hanno iniziato un business a dir poco originale: dal 2006 trasformano gli alberi in mobili e da circa 10 anni hanno capito come coltivare alberi a forma di sedia. Hanno unito le loro competenze, Gavin è un designer di mobili mentre Alice ha studiato orticoltura, per creare Full Grown, un'azienda che vende gli alberi trasformati in sedie come vere e proprie opere d'arte, acquistabili a partire da 80mila euro. Il prezzo è così elevato per l'importante lavoro che c'è dietro e, soprattutto, per l'enorme pazienza che hanno questi due coniugi: per trasformare un albero in una sedia ci vogliono circa 12 anni.

Una delle sedie di Gavin e Alice Monro

La storia di Gavin e Alice: Full Grown

L'idea dietro alle sedie ha fatto parte della vita di Gavin fin da quando era piccolo. Da ragazzo infatti stava giocando in giardino e notò un albero di bonsai che gli ricordava vagamente una sedie: per 25 anni quell'immagine gli è rimasta cristallizzata in mente. Qualche anno dopo, Gavin ha subito diversi interventi alla spina dorsale per curare una grave forma di scoliosi e passò quindi un periodo in cui aveva molto tempo a disposizione per riflettere e dare libero sfogo alla sua creatività. Come spiega nella sua biografia sul sito ufficiale di Full Grown, il fatto di plasmare e modellare oggi dal legno delle sedie gli ricorda quella fase della sua vita e vi ritrova spesso ispirazione. Nel 2006 ha affittato assieme a sua moglie Alice, esperta in orticoltura, alcuni terreni a Peak Discrict nel Derbyshire in Inghilterra e nel 2012 ha iniziato ad avere la prima generazione si sedie, lampade e frutti di altri esperimenti.

Un albero plasmato dai coniugi Monro

Come nascono le sedie di Full Grown

Non sono stati però Gavin e Alice a inventare questa forma d'arte: esiste infatti da millenni. Sembrerebbe che già gli antichi greci e gli egizi ricavassero mobili e forniture facendo in modo che gli alberi crescessero come desideravano loro. Per quanto possa apparire un arte complicata, è in realtà essenzialmente semplice, ci vuole solo moltissima pazienza. Si addestrano e potano i giovani rami degli alberi che crescono su apposite strutture per far sì che diventino poi una sedia. Una volta che ha preso la forma della struttura scelta per sorreggerlo, Gavin e Alice lo lasciano crescere e continuano a curarlo mentre questo si ispessisce e matura: infine, viene raccolto in inverno e lasciato stagionare ed essiccare. Una volta pronto, l'ultimo passaggio consiste nella piallatura e finitura per abbellirlo, mettendo in risalto le venature e il colore del legno. Si tratta di un lavoro distribuito su diverse stagioni e anni, pensato per essere in armonia con il mondo naturale: ci vogliono indicativamente dai 6 ai 12 anni per la crescita funzionale di un albero.

Angolatura di una delle sedie di Gavin e Alice Munro

La vendita delle sedie

È proprio per via di questo lungo processo che il costo è così elevato. Per ora, infatti, le sedie sono vendute come opere d'arte da circa 90mila dollari l'una, ma i coniugi Munro stanno pensando di incrementare la produzione e organizzare anche workshop e conferenze nelle scuole e nelle università per insegnare questa antica forma d'arte.