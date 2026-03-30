La poltrona multicolor di Cristiano Malgioglio ad Amici è un pezzo di design da oltre 12mila euro

Cristiano Malgioglio nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è stato omaggiato con una poltrona-trono multicolor: è un pezzo di design e costa più di 12mila euro.

Amici di Maria De Filippi continua a essere uno dei programmi più amati della televisione italiana e anche in questa edizione 2026 non sta deludendo le aspettative dei fan, che aspettano il sabato sera per ammirare le incredibili performance dei concorrenti che hanno conquistato un posto al serale. Tra i grandi protagonisti ci sono anche i giudici, ovvero Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgiogio, che settimana dopo settimana si ritrovano a dover scegliere i ragazzi da eliminare. Il "veterano" Cristiano Malgioglio, in particolare, è stato omaggiato con una poltrona diversa da quella dei colleghi: è multicolor ed è un pezzo di design da oltre 12.000 euro.

La poltrona di anti-design di Cristiano Malgioglio

Se negli scorsi anni ad Amici Cristiano Malgioglio si era fatto personalizzare l'iconica poltrona rossa con un cuscino extra dietro la schiena, nell'edizione 2026 ha ricevuto un regalo speciale dalla produzione: una seduta multicolor da vero e proprio re. Si tratta dell'iconica Proust, la poltrona disegnata negli anni '70 da Alessandro Mendini per arricchire con un tocco barocco gli interni di Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Considerata il manifesto dell'anti-design, punta a trasformare con umorismo i grandi classici del settore, rendendoli coloratissimi, originali e innovativi. Più che una poltrona la Proust sembra essere un vero e proprio trono: ha una strutta in legno intagliato e decorato a mano e un'iconica copertura con stampa dipinta a mano ispirata al puntinismo ma in versione multicolore. Qual è il suo prezzo? Sui siti di interior design di lusso viene venduta a 12.834 euro e si adatta alla perfezione allo stile di Malgioglio fatto di paillettes, lustrini e accessori eccentrici.

Poltrona Proust di Alessandro Mendini

Chi ha firmato le poltrone rosse dei giudici di Amici

Le poltrone degli altri giudici di Amici, invece, sono le Vanity Fair di Renzo Frau per Poltrona Frau, brand considerato una vera e propria eccellenza del design italiano. Si tratta della replica del modello 904 realizzata nel 1930, diventata la poltrona moderna per eccellenza grazie alla sua forma bombata e al rivestimento in pelle bordeaux che ricopre sia schienale che braccioli. L'imbottitura è in crine vegetale modellato a mano, mentre la seduta è in piuma d'oca. Il loro prezzo è di 5.429 euro ma possederla non è sinonimo di lusso, quanto piuttosto uno status symbol che identifica gli amanti del design che amano i pezzi cult che durano nel tempo.

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