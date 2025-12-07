Maria De Filippi ad Amici segue il trend del Cloud Dancer (e non rinuncia alle sneakers preferite)

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici e Maria De Filippi ha sorpreso ancora col suo look, il motivo? Ha seguito il contemporaneo trend del Cloud Dancer.

Oggi, 7 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni lancia nel mondo dello spettacolo giovani cantanti e ballerini. Al di là degli studenti in gara che ogni settimana si sfidano per tenersi stretto l'ambito banco, la vera protagonista è la padrona di casa. Terminata l'esperienza a Belve, è tornata nei suoi tanto amati studi di Mediaset e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato, il motivo? Si adegua alla perfezione al trend del Cloud Dancer, il colore dell'anno 2026 che Pantone ha rivelato qualche giorno fa.

Maria De Filippi indossa il colore Pantone dell'anno 2026

Cos'è il Cloud Dancer? Il Colore Pantone dell'anno 2026, un bianco ispirato alle nuvole che punta a riportare pace e tranquillità nella vita di tutti noi. Maria De Filippi sembra aver compreso bene il concetto, tanto da aver seguito subito il trend per le registrazioni della nuova puntata di Amici, dunque a pochissime ore dal grande annuncio di pantone. Dopo i tailleur vitaminici e quelli in tinte neutre che ha sfoggiato nelle scorse settimane al talent, questa volta ha preferito brillare in bianco. Ha abbinato un paio di pantaloni classici leggermente a zampa a una giacca avvitata monopetto, completando il tutto con una semplice canotta di raso in tinta, così da rendere ancora più intenso l'effetto total white.

Maria De Filippi in Cloud Dancer ad Amici

Quanto costano le sneakers preferite di Maria De Filippi

L'accessorio che non poteva mancare nel look televisivo di Maria De Filippi? Le sue sneakers preferite, ovvero le Run 55 di Louis Vuitton (che sul sito ufficiale della Maison costano 1.020 euro). A quanto pare ne possiede più di un paio, visto che oggi ne ha sfoggiate alcune inedite in gomma bianca con dettagli grigi e neri. Per quale motivo le piacciono tanto? Innanzitutto sono "discrete": nonostante siano griffate, hanno un micro logo LV solo sulla punta. Come se non bastasse, sono realizzate in materiali tecnici e, grazie alla suola rialzata in gomma che assorbe gli urti, sono comodissime per trascorrere una giornata fuori casa a camminare.