Maria De Filippi ad Amici cambia stile: niente tailleur, indossa tuta e sneakers da quasi 2mila euro

Oggi, 5 ottobre 2025, va in onda la seconda puntata di Amici. La padrona di casa Maria De Filippi ha rinunciato allo stile formale che da sempre la contraddistingue, questa volta ha puntato sulla comodità di tuta e sneakers ma in versione griffata.
A cura di Valeria Paglionico
È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ogni anno va alla ricerca degli artisti destinati a dominare il mondo della musica e della danza. La scorsa settimana è andata in onda la prima puntata pomeridiana, in occasione della quale sono stati rivelati i nomi dei nuovi alunni. A farla da padrone non sono stati solo i professori, da Alessandra Celentano a Veronica Peparini (tornata dietro la cattedra dopo qualche anno di pausa), ma anche la "padrona di casa", apparsa ancora una volta a perfetto agio in compagnia dei giovanissimi talenti. Se per il debutto aveva puntato su uno dei suoi tanti amati tailleur, per la seconda puntata ha preferito stravolgere il suo stile.

Chi ha firmato i pantaloni della tuta di Maria De Filippi

Oggi, domenica 5 ottobre, va in onda la seconda puntata di Amici, i cui ospiti speciali sono Ilary Blasi, Paola Turci, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu, Mida, Sarah Toscano e Gaia. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la padrona di casa Maria De Filippi, apparsa "trasformata" in un'inedita versione casual. Da sempre fedele ai tailleur mannish dallo stile formale, questa volta ha puntato sulla comodità. Niente jeans o pantaloni classici, ha preferito una tuta acetata in total white, un modello dalla silhouette ampia con elastico in vita e sui lati delle righe rosse e dei bottoni. Chi li ha firmati? Golden Goose, che sugli e-commerce di moda di lusso li vende a 490 euro.

Pantaloni Golden Goose

Maria De Filippi in versione cozy ad Amici

Per completare l'outfit televisivo Maria De Filippi ha scelto degli ulteriori accessori dallo stile cozy. Ha abbinato i pantaloni della tuta a un maglione di cachemire firmato Kujten, la cui particolarità sta nella stampa bandana che decora all-over il tessuto color panna. Il suo prezzo? 285 euro. La conduttrice ha rinunciato anche ai tacchi a spillo "d'ordinanza", preferendo le sue scarpe preferite, le ormai iconiche sneakers di Louis Vuitton (le Run 55 da 1.020 euro). Insomma, Maria potrà pure aver detto addio allo stile formale che l'ha sempre contraddistinta ma rimane fedelissima alla passione per le griffe.

Maria De Filippi con le sneakers Louis Vuitton
Maria De Filippi con le sneakers Louis Vuitton
