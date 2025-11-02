stile e Trend
Chi ha firmato (e quanto costa) il tailleur rosa pastello indossato da Maria De Filippi ad Amici

Oggi, 2 novembre 2025, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi ha firmato e quanto costa il tailleur rosa pastello indossato dalla conduttrice?
A cura di Valeria Paglionico
Continua il successo di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 tornato in onda da qualche settimana con una nuova edizione. I ragazzi in gara sono alle prese con le prime esibizioni e le prime sfide e in ogni puntata provano a tenere stretto il loro ambitissimo banco. Al di là dei giovanissimi alunni, la vera protagonista è la "padrona di casa", che in questa fase pomeridiana del programma si limita a seguire lo show dall'iconica poltrona posizionata sul lato del palco. Chi ha firmato e quanto costa il tailleur rosa che indossa oggi, 2 novembre 2025?

Il ritorno ai tailleur di Maria De Filippi

Nella puntata di oggi di Amici sono diversi gli ospiti speciali, da Giordana Angi che presenta il nuovo singolo ai giudici per un giorno Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Ad attirare tutti i riflettori, però, non può che essere la regina del programma, Maria De Filippi.

Maria De Filippi col tailleur rosa
Maria De Filippi col tailleur rosa

Se nelle prime puntate aveva scelto degli outfit all'insegna della comodità fatti di maglioncini in pieno stile autunnale e tute griffate, ora è tornata al suo capo preferito: il tailleur mannish. Elegante, glamour e sofisticato, il completo classico per Maria è una "scelta sicura" adatta a ogni occasione, dalle dirette pomeridiane alla prima serata. Oggi ha puntato su un delicato rosa pastello, portando così un tocco di colore all'interno dello studio.

Leggi anche
Maria De Filippi, ad Amici solo sneakers: quanto costano le sue scarpe preferite
Blazer Alexander McQueen
Blazer Alexander McQueen

Maria De Filippi col completo classico e le sneakers

Chi ha firmato il tailleur pastello di Maria De Filippi? Alexander McQueen, da sempre una delle sue Maison di lusso preferite. Il modello scelto dalla conduttrice è tutt'altro che tradizionale: ha i pantaloni a sigaretta alla caviglia dal taglio classico, mentre la giacca è asimmetrica, con l'abbottonatura laterale e le tasche "diagonali". Quanto costa il look? I pantaloni sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 890 euro, mentre il blazer a 1.690 euro (anche se è possibile trovarlo a prezzo scontato sugli e-commerce di moda di lusso. Per completare l'outfit pomeridiano Maria ha scelto le immancabili sneakers di Louis Vuitton, ovvero le Run 55 grigie da circa 1.000 euro.

Maria De Filippi in rosa ad Amici
Maria De Filippi in rosa ad Amici
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
