Il ritorno al nero di Maria De Filippi: ad Amici indossa la giacca dark (da quasi 2mila euro)

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici e la conduttrice Maria De Filippi è tornata al nero: chi ha firmato e quanto costa la sua giacca dark?

Oggi, domenica 16 novembre, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 diventato un appuntamento fisso del weekend. Attualmente il programma è alla sua fase iniziale e vede i ragazzi sfidarsi ed esibirsi per mantenere il tanto desiderato banco che li condurrà al serale. Al di là delle loro performance, la vera protagonista del programma è la "padrona di casa", che settimana dopo settimana dimostra sempre di essere super glamour. Quanto vale il nuovo look che segna il suo ritorno al nero?

Maria De Filippi dice addio ai colori vitaminici

Nelle settimane scorse Maria De Filippi aveva puntato su stili molto diversi tra loro: se per il debutto della nuova edizione di Amici aveva spaziato tra comode tute e maglioncini dalle nuance autunnali, col passare delle settimane è tornata ai suoi tanto amati tailleur, sfoggiandone sia di vitaminici che di "neutri" in beige. Ora continua a sfoggiare blazer e pantalone ma in una versione ancora più basic. Per lei niente più tinte accese o di tendenza, ha preferito il total black, mixandolo a un tocco di bianco.

Giacca Alexander McQueen

Chi ha firmato la giacca dark di Maria De Filippi

Per la nuova puntata di Amici Maria De Filippi ha indossato una giacca nera monopetto di McQueen, uno dei brand che più preferisce. Si tratta di un modello in crepe dalla silhouette avvitata, con spalline imbottite e tasche dal taglio in diagonale, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 1.890 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di jeans in denim scuro e un top di seta bianco. Niente sneakers, ha optato per un paio di stivaletti neri con tacco alto e largo. Insomma, per Maria De Filippi l'inverno sta arrivando e non c'è nulla di più chic del nero per accoglierlo con stile.