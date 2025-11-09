Il ritorno del color cammello: Maria De Filippi ad Amici lancia il tailleur da avere in autunno

Continua il successo di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 tornato a intrattenere il pubblico del weekend con una nuova edizione. Oggi, 9 novembre 2025, va in onda una nuova puntata, che vede non solo i ragazzi sfidarsi tra coreografie e cover ma anche diversi ospiti speciali, da Annalisa a Francesca Tocca, diventare giudici per un giorno. La "padrona di casa" è la protagonista indiscussa del programma e ancora una volta è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco qual è il trend autunnale che ha rilanciato.

Il color cammello è il must dell'autunno 2025

Maria De Filippi è la grande protagonista di Amici, anche se si limita a seguire esibizioni e sfide dal lato dello studio (spesso affiancata dagli ospiti della puntata). Ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto i look che sfoggia settimana dopo settimana. Se nei primi appuntamenti aveva scelto di puntare sulla comodità tra tute, sneakers e maglioncini autunnali, da qualche tempo è tornata ai suoi tanto amati tailleur. Dopo il rosso fuoco e il rosa pastello, questa volta ha scelto il color cammello, un must assoluto dell'autunno. Così facendo, ha rilanciato uno dei trend che hanno spopolato negli ultimi anni, quello dei capi sui toni del beige.

Maria De Filippi col tailleur color cammello

Il tailleur autunnale di Maria De Filippi ad Amici

Per la settima puntata di Amici di Maria De Filippi la conduttrice ha indossato un tailleur color cammello, un modello con pantaloni baggy dal taglio classico e una giacca avvitata senza revers e con l'abbottonatura doppiopetto. Per completare il tutto ha scelto una casacca di seta total white e un paio di stivaletti neri col tacco largo e alto. Insomma, sono finiti i tempi in cui Maria punta sulla comodità, ora lascia trionfare il glamour e il mannish con i suoi tailleur colorati. In quanti seguiranno la mania dei look cammello per l'autunno 2025?