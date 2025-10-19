stile e Trend
Maria De Filippi ad Amici: a cosa servono (e quanto costano) le nuove sneakers con la suola “bucata”

Oggi va in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. In quanti hanno notato le sue nuove sneakers con le suole che sembrano essere “bucate”?
A cura di Valeria Paglionico
Oggi, domenica 19 ottobre, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico con le performance dei giovani ragazzi in gara. Cominciato da pochissime settimane, il programma è ancora alla sua fase pomeridiana, nella quale gli alunni provano a impressionare i professori e a tenersi stretto il banco tra classifiche e sfide. La grande protagonista è però la padrona di casa, che questa settimana ospita in studio diverse sue "vecchie conoscenze", da Irama a Chiamamifaro, fino ad arrivare ad Anbeta Toromani. In quanti hanno notato le sue originali sneakers con la suola "bucata"?

Le nuove sneakers di Maria De Filippi

Il dettaglio chiave e assolutamente originale nel look di Maria De Filippi ad Amici? Le sneakers. Questa volta, però, ha evitato di sfoggiare il suo modello preferito firmato Louis Vuitton, ha preferito delle inedite scarpe da ginnastica con la suola che sembra essere "bucata". Si tratta delle Cloudmonster 2Mineral del brand On, specializzato in abbigliamento da corsa.

Le sneakers On
Le sneakers On

Sono grigie e bianche e hanno la suola in gomma dotata di appositi fori che fanno da ammortizzatori, donando così al corpo tutta l'energia di cui ha bisogno quando si pratica attività fisica. Il loro prezzo? 150 euro e sono l'ideale per coloro che hanno intenzione di correre in modo ultra veloce. Maria, però, le ha usate per la quotidianità, dando prova di essere super chic anche in versione sportiva.

Il ritorno di Maria De Filippi ai tailleur

Per la quarta puntata di Amici Maria De Filippi ha ancora una volta rivoluzionato il suo stile. Nelle scorse settimane aveva puntato tutto sulla comodità e sul casual, spaziando tra tute griffate e maglioncini dai toni autunnali, mentre ora è tornata ai tanto amati completi mannish. Ha infatti indossato un tailleur dal taglio classico con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta, la cui particolarità sta nel colore: un vitaminico rosso fuoco. Non è la prima volta che Maria indossa il completo, lo aveva già fatto lo scorso anno sempre sul palco del talent, ma in ogni occasione è risultata sempre super chic, anche quando si è riconfermata regina del "riciclo".

