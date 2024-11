video suggerito

Maria De Filippi fan dei tailleur ad Amici: la sesta puntata è col completo fiammante Look rosso fuoco per Maria De Filippi nella puntata di Amici del 3 novembre, la sesta di questa edizione del talent show.

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi

Siamo giunti alla puntata numero 6 di questa nuova edizione di Amici, la 23esima. Ospiti in studio proprio due vecchie conoscenze del programma, gli ex allievi Holden e Mew. Nel tempo, la scuola ha permesso a tanti giovane promesse della danza e del canto di farsi notare e di avviare una carriera di alto livello nel mondo dello spettacolo. Al timone, da sempre Maria De Filippi.

Il look della conduttrice nella sesta puntata

Maria De Filippi è una conduttrice dallo stile minimal ed essenziale: mai sopra le righe, mai eccessiva né appariscente, va sempre a calibrare i suoi outfit cercando di bilanciare formalità e un tocco trendy. Ad Amici, la sua impronta stilistica è sempre più casual rispetto ad altri programmi della prima serata, dove opta per look leggermente più sofisticati, ma sempre molto semplici. Quando è nella scuola la sua "divisa" è composta da tailleur e scarpe sportive, un abbinamento che da un lato si adatta alla sua personalità, dall'altro le permette di essere sia a proprio agio che adeguata anche al contesto, senza inutili fronzoli. Per la sesta puntata ha fatto il suo ritorno in tailleur, proprio come sabato scorso. Diverso, però, il colore. Se il 27 ottobre la scelta era caduta sol rosa shoking, stavolta ha invece scelto il rosso fiammante.

Il rosso è il colore dell'Autunno/Inverno 2024-25

Quello che si è visto sulle passerelle di New York, Milano e Parigi tra febbraio e marzo, ha evidenziato forte e chiaro quanto proprio il rosso acceso sia una delle principali tendenze della stagione in corso. In quei mesi dell'anno, infatti, vengono presentate dalle Maison le collezioni per la stagione fredda successiva, in questo caso per l'Autunno/Inverno 2024-25. I colori che si sono imposti maggiormente e che sono andati per la maggiore alle sfilate sono stati il verde oliva, l'ocra, l'argento, il blu elettrico, il cremisi, appunto quelli che vedremo di più da qui alle prossime settimane. Il cremisi, lucente e abbagliante quasi da sembrare fluo, ricorda il rosso del fuoco. Lo hanno scelto per le passerelle Autunno/Inverno 2024-2025: Ferrari, Miu Miu, N21, Ferragamo, Stella McCartney, Casablanca.