Francesco ha un malore durante le prove del Serale di Amici 24: "Tremo come non mai, mi formicola dappertutto" Francesco ha avuto un malore durante le prove generali del Serale di Amici 24, come si è visto nel daytime del 23 aprile. "Sto tremando come non mai, sento un formicolio dappertutto", ha detto ai compagni cercando di riprendersi. Il ballerino si sarebbe sentito male per il troppo sforzo fisico.

A cura di Elisabetta Murina

Malore per Francesco durante le prove generali del Serale di Amici 24. Il ballerino si è sentito male mentre provava alcune coreografie in vista della prossima puntata, che dovrebbe andare regolarmente in onda sabato 26 aprile su Canale 5. "Sto tremando come non mai, mi sento strano", ha detto ai suoi compagni.

Cosa è successo a Francesco durante le prove del Serale

Come si è visto nel daytime del 23 aprile, i ragazzi si sono trovati nello studio del Serale per provare le loro esibizioni in vista della prossima puntata. Francesco ha avuto un malore subito dopo aver ballato. "Non mi ricordo la coreografia, sto tremando come non mai, non so perché. Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto", ha detto andandosi a sedere vicino a Chiara. "Vuoi un asciugamano? Sei tutto fradicio", gli ha chiesto la ballerina.

Francesco si è asciugato il sudore ed è poi tornato sul palco, ma ha subito avvertito che qualcosa non andava. "Mi sento un pò strano", ha detto cercando di farsi aria con le mani. Poco dopo si è seduto non riuscendo a ballare, ha bevuto dell'acqua e mangiato qualcosa. "Sto sentendo un formicolio dappertutto. Mi sono alzato per andare a prendere l'acqua, mi sentivo strano per tutto il tempo", ha detto. "Quando ti alzi e ti risiedi dopo aver faticato tanto succede", l'ha supportato Chiara. Poco dopo, il ballerino sembra essersi ripreso. Il ballerino si sarebbe sentito male per il troppo sforzo fisico e lo stress in vista delle prove.

Francesco, Nicolò e Trigno si uniscono in un'unica squadra

Dopo l'uscita di SenzaCri, Francesco è rimasto l'unico allievo della squadre Cuccarini-Lo. Il ballerino si è confrontato con Trigno e Nicolò, a loro volta unici due allievi di Pettinelli-Lettieri, e insieme hanno chiesto alla produzione di unire le forze in un'unica squadra. Dopo alcuni dubbi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, la richiesta è stata accettata. Nella prossima puntata del Serale di Amici 24 ci saranno i PettiLo, che sfideranno nelle manches Zerbi-Celentano.