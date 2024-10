video suggerito

Maria De Filippi colora lo studio di Amici: la quinta puntata è col tailleur rosa shocking Look coloratissimo per Maria De Filippi, nella quinta puntata di Amici di domenica 27 ottobre. Tailleur e sneakers è il suo abbinamento preferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi

Amici è giunto alla 23esima edizione: sono cambiati nel corso del tempo i professori, da alcuni anni la puntata settimanale è passata dal sabato alla domenica, ma il format è rimasto uguale nella sostanza. Alla conduzione c'è sin dall'inizio Maria De Filippi: è lei ad accompagnare aspiranti ballerini e cantanti nella loro avventura, dando loro la possibilità di coronare un sogno e cominciare una carriera di successo. Per molti è stato così. Due di loro sono ospiti nella puntata di domenica 27 ottobre: Alessandra Amoroso (per presentare il nuovo singolo) e Elena d'Amario (che sta per tornare a teatro).

Il look di Maria De Filippi nella quinta puntata

Nuova puntata di Amici, nuovo coloratissimo look di Maria De Filippi. La conduttrice, al timone del programma sin dall'inizio, in studio predilige look il più delle volte sgargianti abbinati a scarpe sempre sportive. Il must have del suo guardaroba domenicale è il tailleur. Il completo è ciò che la fa sentire maggiormente a proprio agio ed è una scelta di stile che oltre ad adattarsi perfettamente alla sua personalità, è particolarmente adeguata anche al contesto.

Maria De Filippi

Parte del successo della conduttrice sta anche nel modo in cui cura la propria immagine: mai sopra le righe, sempre minimal, lontana dagli eccessi. I suoi outfit in tv non risultano mai appariscenti, anzi sono il giusto equilibrio tra classe e formalità, senza troppi fronzoli. In particolare quando si tratta di Amici, che si rivolge a un pubblico molto giovane. Per la quinta puntata ha puntato su un colore vivace e acceso, un rosa shoking che non passa certo inosservato!

Leggi anche Chi è Alessia Pecchia, la ballerina di latino americano di Amici 2024

Maria De Filippi e Alessandra Amoroso

Il due pezzi monocolore è composto da giacca con revers a lancia e pantaloni lunghi fino alle caviglie, con piccoli spacchi laterali. Non è la prima volta che indossa un tailleur di questo colore, che è stato la tendenza principale del 2022. La padrona di casa ha completato l'outfit con un paio di sneakers griffate: sono la sua scelta preferita, quando non opta per i tacchi alti. Il modello Run 55 firmato Luis Vuitton è il suo preferito, difatti lo possiede in diversi colori. Stavolta ha scelto la versione con suola chunky in gomma bianca e dettagli neri con motivo Monogram sui lati. Costani circa 900 euro.