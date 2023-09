Maria De Filippi torna ad Amici: dà il via alla nuova edizione con le sneakers griffate Oggi parte una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e la padrona di casa ha sorpreso il pubblico con un look casual e minimal. In quanti hanno notato il dettaglio griffato nascosto nell’outfit?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 24 settembre 2023, parte una nuova edizione di Amici Di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni scopre i giovani artisti destinati a dominare il mondo della musica e della danza. La prima e attesissima puntata è dedicata non solo ai nuovi allievi che nei prossimi mesi si daranno alle esibizioni e alle sfide ma anche alle vecchie "glorie" del programma, dal vincitore Mattia Zenzola alla trionfatrice della categoria canto Angelina Mango, fino ad arrivare alla diva del momento, Annalisa, che proprio tra gli iconici banchi della scuola di Mediaset ha debuttato nel lontano 2010. La protagonista indiscussa dello show è però la padrona di casa Maria De Filippi: ecco cosa ha indossato per il dare il via all'edizione 2023-24.

I nuovi occhiali di Maria De Filippi

Maria De Filippi è tornata su uno dei palcoscenici che più ama, quello di Amici, dando ufficialmente il via a una nuova edizione che si preannuncia già ricca di sorprese e di talenti. Niente tailleur sofisticati, abiti da lady e tacchi a spillo, per la prima puntata del talent ha scelto la comodità di un outfit casual e minimal. Dopo il completo color black sfoggiato a Tu Sì Que Vales, questa volta ha preferito la semplicità, osando solo con un adorabile effetto black&white. Ha sfoggiato dei jeans bianchi dalla linea aderente e un maglioncino nero, un modello con le maniche lunghe e lo scollo a V. Ha poi cambiato gli occhiali da vista: se l'anno scorso ne indossava alcuni tondi con la montatura dorata molto sottile, ora ha optato per un modello con la montatura più doppia in nero.

Maria De Filippi nella prima puntata di Amici

Maria De Filippi dice no ai tacchi

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un dettaglio griffato nascosto nel look casual di Maria De Filippi: per la prima puntata di Amici ha abbinato pantaloni e maglioncino a un paio di sneakers di Louis Vuitton, per la precisione le Run 55 bianche con dei dettagli gold.

Maria De Filippi con le sneakers di Louis Vuitton

Si tratta di un modello che mixa tessuto tecnico e trama a rete, caratterizzato da un design sportivo di ispirazione racing, completato dalla suola rialzata in gomma e dalle finiture in pelle dorata. Non mancano la stampa Monogram in vista sulla parte posteriore e i lacci logati. Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 990 euro. Maria De Filippi ha così ancora una volta dimostrato di essere appassionata di griffe: cosa indosserà nelle prossime puntate del talent?