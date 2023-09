Tu Sì Que Vales, prima puntata: Giulia Stabile in minigonna e tacchi, Sabrina Ferilli con le scarpe glitter È partita una nuova edizione di Tu Sì Que Vales, la prima senza Belén Rodriguez. Ad attirare le attenzioni del pubblico nella prima puntata sono state soprattutto Giulia Stabile e Sabrina Ferilli: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 23 settembre, parte una nuova edizione di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi arrivato alla sua decima edizione. La grande novità di quest'anno è l'assenza di Belén Rodriguez che, dopo essere stata tra le grandi protagoniste del programma fin dal debutto, ha lasciato il suo posto a Giulia Stabile, che già lo scorso anno l'aveva affiancata accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. A sostituire il giurato Teo Mammuccari, invece, è arrivata Luciana Littizzetto, mentre per il resto il cast è rimasto invariato, da Rudi Zerby a Gerry Scotti, fino ad arrivare a Sabrina Ferilli. Cosa hanno indossato per la prima puntata della stagione 2023-24?

Giulia Stabile cambia stile a Tu Sì Que Vales

Per la sua prima volta da co-conduttrice al posto di Belén Giulia Stabile ha pensato bene di cambiare stile: niente più sneakers, jeans oversize e abiti da ballerina, ora ha lasciato spazio al glamour. Per la prima puntata di Tu Sì Que Vales ha sfoggiato un adorabile completo in denim in un originale lavaggio celeste: ha abbinato una minigonna a vita alta a un crop top incrociato sul seno con le maniche lunghe. Ha poi completato il tutto con un paio di sandali col tacco alto di René Caovilla, per la precisione il modello Cleo in viola metallico, e non ha rinunciato alla collana con la scritta "Amore". Al suo fianco c'erano Martin in total black e Alessio con panciotto nero e t-shirt bianca.

Giulia Stabile con i sandali René Caovilla

Sabrina Ferilli debutta in tubino nero

Sabrina Ferilli è tornata ancora una volta a Tu Sì Que Vales, divertendo il pubblico con i suoi sipearietti comici in coppia con Giovannino. Lo ha fatto con lo stile fashion e trendy che da sempre la contraddistingue, per la prima puntata ha infatti scelto l'eleganza senza tempo del nero ma con un tocco sparkling. Ha indossato il classico tubino nero con gonna al ginocchio, scollatura tonda e maniche lunghe, arricchendo l'outfit classico con un paio di décolleté col tacco tempestati di scintillanti glitter rosa. Si tratta delle pumps Love 85 di Jimmy Choo, modello che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 565 euro.