Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales tra fiori e glitter: il look autunnale è colorato e brillante Sabrina Ferilli ha portato una ventata di freschezza sul palco di Tu Sì Que Vales. Per la sesta puntata ha mixato fiori e glitter, proponendo un insolito ma super glamour look autunnale.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è da anni tra i programmi più seguiti del sabato sera. A renderlo amatissimo non sono solo i talenti che si servono del palco per mettere in mostra il loro originale talento ma anche le star che lo conducono, dalla padrona di casa Maria De Filippi alla nuova conduttrice Giulia Stabile, fino ad arrivare la rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli. Nella puntata di oggi, la sesta della nuova stagione, è stata proprio lei ad attirare le attenzioni del pubblico con un look dal sapore primaverile. Nonostante sia pieno autunno, ha infatti puntato su fiori e glitter: ecco tutti i dettagli dell'outfit da palcoscenico.

L'abito floreale di Sabrina Ferilli

Oggi, sabato 28 ottobre, va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Sabrina Ferilli ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile. Sebbene siamo da sempre abituati ad associare l'autunno ai colori scuri e ai look rigorosi, l'attrice ha pensato bene di portare un tocco di freschezza sul palco. Si è affidata a N.21, Maison che l'ha vestita spesso in tv, soprattutto per il talent di Canale 5. Ha sfoggiato un abito a fondo nero ma decorato all-over con delle maxi margherite rosa, per la precisione un modello con gonna midi a campana, maniche corte e a sbuffo, girocollo e coulisse su spalla e fianco, un perfetto mix tra allegria primaverile e versatilità autunnale.

Abito N.21

Sabrina Ferilli con le scarpe griffate

A rendere il look autunnale di Sabrina Ferilli ancora più raggiante sono state le scarpe: ha infatti abbinato l'abito a fiori rosa a un paio di décolleté col tacco a spillo ricoperti di glitter total pink, le stesse che aveva già indossato nella puntata di debutto della nuova stagione. I fashion addicted incalliti avranno di sicuro riconosciuto il modello cult, le pumps Love 85 di Jimmy Choo che sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 565 euro. Capelli sciolti e ondulati, rossetto color nude e trucco dai toni naturali: il dettagli che rende l'attrice ancora più bella è il sorriso smagliante che ha sempre stampato sulle labbra. Chi se non lei avrebbe potuto portare una ventata di freschezza sul palco di Tu Sì Que Vales?