video suggerito

L’ex regina Margherita II compie 84 anni: Mary di Danimarca le rende omaggio con la spilla simbolica L’ex regina Margherita II ha compiuto 84 anni e, come da tradizione, è tornata ad apparire in pubblico. L’attuale sovrana Mary Donaldson ne ha approfittato per renderle omaggio con un gioiello simbolico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri è stata una giornata speciale per la Royal Family di Danimarca: l’ex regina Margherita II ha compiuto 84 anni e, nonostante si trattasse del primo compleanno post-abdicazione, non ha rinunciato ai festeggiamenti pubblici. È tornata ad affacciarsi al balcone del palazzo reale e lo ha fatto non solo con gli attuali sovrani, il re Frederik e sua moglie Mary, ma anche con sua sorella, la principessa Benedikte, e con il cagnolino Tilia. I festeggiamenti sono poi proseguiti in forma privata al Castello di Fredensborg, residenza tradizionalmente utilizzata per importanti eventi familiari come matrimoni, anniversari di nozze e compleanni.

Il look blu e azzurro della regina Mary

Cosa ha indossato l'ex regina per tornare in pubblico dopo l'abdicazione? Fedele allo stile elegante e bon-ton che da sempre la contraddistingue, ha puntato tutto su un completo blu navy con gonna al ginocchio e blazer coordinato, il tutto abbinato a una esuberante camicia a fiori sui toni del rosso e del bianco.

L'ex regina Margherita II

Complici gli "acciacchi" legati all'età, non ha potuto rinunciare al bastone. A "sfidarla" a colpi di look è stata l'attuale regina di Danimarca Mary Donaldson, apparsa super glamour con cappottino azzurro, camicia blu notte di The Fold e pantaloni palazzo coordinati. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in tinta di Jimmy Choo.

Leggi anche La regina Camilla con la spilla a forma di fantino ad Ascot: perché è un omaggio a Elisabetta II

Mary di Danimarca con camicia The Fold

Mary di Danimarca con i gioielli dedicati alla famiglia

A fare la differenza nell'outfit di Mary di Danimarca sono stati i gioielli, visto che, come da tradizione in tutte le Royal Family d'Europa, anche lei ne ha sfruttato il significato simbolico per lanciare dei precisi messaggi. Al collo ha sfoggiato una collanina d'oro di Halberstadt arricchita da un pendente a forma di F, l'iniziale del nome del marito, mentre al cappotto ha agganciato una spilla dalla forma insolita in oro e argento.

La spilla simbolica di Mary di Danimarca

Si tratta della Jubilee Piece Brooch di Georg Jensen, gioiello creato per celebrare i 50 anni di regno di Margherita II (come dimostrano le 50 scanalature lungo i bordi), dove il raggio d'oro è il simbolo dell'amore di Dio, il cuore l'amore dei sudditi e la forma arrotondata un riferimento alla forza indistruttibile della Danimarca. La regina Mary ha così trovato un espediente glamour per rendere omaggio a colei che l'ha preceduta.

La spilla Jubilee Piece di Georg Jensen