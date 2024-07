Amal Clooney col mini abito a fiori fluo è la regina di stile dell’estate 2024

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate le modelle di fama internazionale, le dive internazionali e le influencer, l'icona di stile a cui ispirarsi in estate è Amal Clooney. In pausa dal lavoro di avvocato per i diritti umani, è sbarcata a Saint Tropez con il marito George per una fuga romantica ed è stata paparazzata mentre lasciava il ristorante del beach club Jardin Tropezina, il dettaglio che non è passato inosservato? Ha incantato tutti con un look vitaminico, glamour e vacanziero che di sicuro farà tendenza, rivelandosi perfetto per il prossimo viaggio di coppia: ecco chi ha firmato il suo adorabile abitino a fiori.

Il look floreale di Amal Clooney per l'estate

Siete alla ricerca di un outfit che si addica a un appuntamento estivo? Potete prendere ispirazione da Amal Clooney, che a Saint Tropez ha mixato in modo impeccabile glamour ed eleganza. Per una serata di coppia col marito George ha sfoggiato un mini abito decorato all-over con dei fiori fluo sui toni del rosa, giallo e arancio, un modello con la gonna a volant asimmetrica e il bustier smanicato con lo scollo a V. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps spuntate con la zeppa color nude e degli occhiali da sole oversize. Capelli sciolti e con delle adorabili beach waves, sorriso stampato sulle labbra e aria spensierata: Amal ha dato prova di saper essere super chic in ogni versione.

Chi ha firmato il mini dress di Amal Clooney

Chi ha firmato l'abito floreale di Amal Clooney? La Maison Versace ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non si tratta di un look delle linee presentate di recente in passerella. Il vestito è vintage, fa parte della collezione Primavera/Estate 2004 intitolata Diva Alert ma è ancora incredibilmente attuale, a prova del fatto che i fiori nella bella stagione possono rivelarsi davvero "avanguardia pura". Non è la prima volta che la giurista sposata con George punta sulla moda vintage, anzi, ha una vera e propria passione per gli outfit d'archivio, per lei sono il modo migliore per rendere la moda sostenibile. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze estive di coppia?