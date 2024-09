Amal e George Clooney, red carpet di coppia con gioielli da 120mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Amal Clooney e George Clooney

Amal e George Clooney hanno incantato tutti i presenti all'evento della Clooney Foundation for Justice's The Albies che si è tenuto alla Public Library a New York. La coppia si è presentata con un look coordinato sui toni del nero: l'avvocata era splendida in un abito lungo a sirena nero senza maniche e con scollo a cuore. Clooney, invece, era anche lui elegantissimo con uno smoking nero e scarpe nere en pendant. La coppia non sbaglia mai un red carpet, come abbiamo potuto vedere alla Mostra del Cinema di Venezia. Amal Clooney ama giocare con i colori fluo come il giallo limone ma stavolta ha preferito andare sul sicuro scegliendo un abito nero elegantissimo. A stupire tutti, però, sono stati i gioielli da sogno.

Gli orecchi di diamanti di Amal Clooney

Gli Albies sono uno degli appuntamenti più attesi per la George Clooney Foundation. Il premio punta a omaggiare tutti coloro che si sono distinti per i loro sforzi in termini di giustizia e parità di diritti. L'avvocata, che si occupa di diritto internazionale e diritti umani, è molto attenta a questo tema essendo parte integrante del suo lavoro. Per questo ha voluto presenziare all'evento con un look impeccabile e all'altezza della situazione.

Amal Clooney con orecchini Cartier

A completare i look Amal Clooney ha scelto accessori minimalisti ma sicuramente griffati, come una clutch nera, diversi bracciali in argento tempestati di smeraldi e un paio di orecchini in diamanti firmati Cartier. Realizzati in oro bianco, questi pendenti preziosi fanno parte della Collection Diamant e sono decorati con quaranta diamanti per un totale di quattro carati. Il prezzo rispecchia i materiali preziosi che compongono il gioiello: sul sito della Maison, infatti, vengono venduti a 122mila euro.

George e Amal Clooney