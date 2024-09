video suggerito

Il red carpet di coppia di Amal e George Clooney: l'avvocata brilla in un vestito bustier in pizzo Amal Clooney è una diva senza tempo sul red carpet di "Wolfs" alla Mostra del Cinema di Venezia: l'avvocata ha sfoggiato un abito in chiffon e pizzo romantico per questa serata speciale al Lido.

A cura di Arianna Colzi

Amal Clooney e George Clooney

La domenica alla Mostra del Cinema di Venezia è tutta per Brad Pitt e George Clooney. I due protagonisti di Wolfs, proiettato in Sala Grande al Lido, hanno calcato il red carpet insieme sotto i flash dei fotografi, accolti da un boato dal boato del pubblico. Per Brad Pitt si tratta di un ritorno attesissimo dopo due anni, a pochi giorni di distanza dal ritorno in Laguna dell'ex moglie Angelina Jolie, che ha stregato il pubblico di Venezia. Anche per Clooney si tratta di un ritorno al Festival, dopo l'edizione dello scorso anno: anche stavolta, l'attore statunitense ha calcato il red carpet insieme alla moglie Amal Clooney, avvocata di diritto internazionale che spesso è al fianco del marito in eventi simili. Sempre impeccabile e mai banale, Amal Clooney sceglie il giallo crema per il red carpet domenicale alla Mostra.

Chi ha firmato il look di Amal Clooney a Venezia 81

Il giallo è sempre una tonalità difficile da sfoggiare, ma non per Amal Clooney che porta questa nuance con grinta e classe. L'avvocata britannica di origini libanese, specializzata in diritto internazionale, non ha nulla da invidiare alle dive di Hollywood nella notte di Venezia. Il giallo crema dell'abito bustier che sfoggia si abbina perfettamente alla sua chioma castana lunghissima con sfumature caramello.

Amal Clooney in Atelier Versace

Il vestito è una creazione firmata Atelier Versace: è un abito smanicato che evidenzia la vita e i fianchi mettendo in risalto la silhouette di Amal Clooney. Il vestito a sirena si apre in uno strascico che viene sistemato anche mentre calca il tappeto rosso: il look, composto da drappeggi e chiffon, vede una serie di balze in pizzo che danno dinamicità all'abito che prende volume a partire dai fianchi. Gli accessori in cristallo riprendono i toni del vestito: la mini clutch con dettagli in oro giallo illumina tutto l'outfit insieme a un paio di pendenti a goccia davvero impeccabili.

Amal e George Clooney