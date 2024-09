video suggerito

Brad Pitt e Angelina Jolie a Venezia 81 in due giorni diversi: "Incontro evitato dagli organizzatori"

A cura di Gaia Martino

Brad Pitt è arrivato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, accompagnato dalla fidanzata Ines de Ramon, per presentare Wolfs, il film che lo vede protagonista accanto a George Clooney, anche lui presente a Venezia. Il celebre divo di Hollywood è stato accolto al Lido da una folla di fan con i quali si è divertito a firmare autografi e scattare selfie. Nessun incontro con Angelina Jolie che si è resa protagonista del red carpet e di una standing ovation in sala dopo la proiezione del film Maria, lo scorso 29 agosto. Il direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, a metà agosto spiegò a Vanity Fair che i loro arrivi sono stati programmati in modo da non farli incontrare.

Brad Pitt e Angelina Jolie a Venezia in due giorni diversi

Il direttore artistico Alberto Barbera aveva già anticipato che Brad Pitt e la sua ex moglie, Angelina Jolie, non si sarebbero incontrati alla Mostra del Cinema di Venezia 81. "Lei sarà presente giovedì 29, e partirà subito dopo con il regista di Maria Pablo Larraín per andare a Telluride. Quindi Brad arriverà a Venezia solo sabato. Non è possibile che si incrocino al Lido" aveva dichiarato a Vanity Fair lo scorso 19 agosto. A fornire ulteriori dettagli sul loro incontro evitato ci ha pensato PageSix che nelle ultime ore, attraverso le parole di una fonte a loro vicina, ha fatto sapere: "Non sono stati i due ex coniugi a fare richiesta, ma gli organizzatori sono stati bravi a rendersi conto" che a nessuno dei due avrebbe fatto piacere ritrovarsi insieme sul red carpet. Il loro divorzio non avrebbe ancora trovato un punto d'arrivo, nonostante la richiesta sia stata avanzata dall'attrice 8 anni fa.

Il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt non ancora concluso

I nodi da sciogliere nella causa del divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt erano principalmente due: la contesa del castello provenzale e la custodia dei figli. Quest'ultima avrebbe trovato una conclusione con la decisione di Maddox, Zahara, Vivienne e Siloh di rinunciare al cognome del padre. In sospeso resta la metà di Chateau Miraval, vigneto acquistato dalla coppia nel 2012, che Angelina Jolie ha ceduto senza il consenso dell'ex marito. Dopo averlo accusato di violenze fisiche, l'attrice, negli ultimi mesi, sembrerebbe aver chiesto, però, una tregua. Paul Murphy, l'avvocato di lei, pochi mesi fa in un documento riportato da People.com scriveva: "Angelina chiede ancora una volta al signor Pitt di porre fine ai litigi e di mettere finalmente la loro famiglia sulla strada giusta verso la guarigione".