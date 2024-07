Angelina Jolie chiede a Brad Pitt di porre fine alla battaglia legale: “La famiglia deve guarire”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Angelina Jolie avrebbe chiesto all'ex marito Brad Pitt di mettere un punto alla battaglia legale per permettere alla famiglia di "poter guarire". La notizia arriva da People.com dopo le decisioni dei figli, Maddox, Zahara, Vivienne e Siloh, di rinunciare al cognome del padre. La causa di cui si parla è stata voluta da Brad Pitt che ha accusato l'ex moglie di aver venduto la sua metà di Château Miraval, vigneto da loro acquistato nel 2012, senza il suo consenso. L'attrice, a sua volta, lo ha più volte accusato di violenze fisiche. Non è la prima volta che Jolie chiede tregua: lo scorso maggio l'avvocato invitò Pitt a "lasciarla andare".

Le parole dell'avvocato di Angelina Jolie

"Angelina chiede ancora una volta al signor Pitt di porre fine ai litigi e di mettere finalmente la loro famiglia sulla strada giusta verso la guarigione". Con queste parole Paul Murphy, l'avvocato di Angelina Jolie, ha chiesto di nuovo a Brad Pitt di porre fine alla battaglia legale. In un documento riportato da People.com, l'avvocato chiarisce: "Se il signor Pitt non ritira la sua causa, Angelina non ha altra scelta che dimostrare, con le prove necessarie, che le accuse sono sbagliate". Persone vicine a Pitt, si legge, si sarebbero rifiutate di commentare.

Il rapporto tra Brad Pitt e i figli e le scelte sul cognome

Brad Pitt non ha più contatti con i figli e i rapporti sono così tesi che dopo Maddox, Zahara, Vivienne anche Siloh ha deciso di rimuovere il cognome del padre. Nonostante si sia detto profondamente sconvolto e distrutto dalla decisione della figlia, il divo di Hollywood non avrebbe fatto nulla per cambiare le cose. Tramite People.com si apprese, circa un mese fa, che non ha alcun rapporto con i figli più grandi, mentre potrebbe incontrare i gemelli Knox e Vivienne, ma sarebbe, ad ogni modo, troppo concentrato sul lavoro piuttosto che sulla sfera privata.