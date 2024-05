video suggerito

Angelina Jolie e Brad Pitt, la figlia più piccola Vivienne elimina il cognome del padre Vivienne, la figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di cambiare il suo cognome, rinunciando a quello del padre. La stessa decisione era stata già presa dai fratelli Maddox e Zahara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Maddox e Zahara, anche Vivienne, ultima figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha rinunciato al cognome del padre. La 15enne ha scelto di farsi chiamare solo Vivienne Jolie, una notizia spuntata in occasione della sua partecipazione al musical The Outsiders Playbill (in cui ha lavorato insieme alla madre) e che è stata confermata da People.

Vivienne rinuncia al cognome del padre Brad Pitt

Come riportato dal settimanale People, non è chiaro se il cambio di cognome della figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt sia avvenuta legalmente. I portavoce della coppia, inoltre, hanno rifiutato di lasciare dichiarazioni in proposito. La notizia è emersa in seguito alla partecipazione di Vivienne a un lavoro teatrale, realizzato al fianco di sua madre. Sui manifesti del progetto, infatti, il nome della ragazza è semplicemente Vivienne Jolie e non più "Vivienne Jolie-Pitt".

Zahara e Maddox e la scelta di "cancellare" il cognome del padre

Che i rapporti tra Brad Pitt e i suoi figli non siano dei migliori è cosa nota. Maddox, figlio 19enne adottivo della coppia, aveva accusato il padre di essere un essere umano spregevole e una persona orribile, arrivando a testimoniare contro il divo di Hollywood nel processo di violenze domestiche intentato dalla madre Angelina. Di recente, poi, era arrivata la notizia che l'attore avesse rinunciato alla custodia dei figli. La scelta di Vivienne rientra in quadro familiare dal clima teso e arriva dopo che già due dei suoi fratelli avevano agito in questo senso. Il primo a rinunciare al cognome del padre è stato Maddox, seguito a ruota dalla figlia più grande della coppia di attori Zahara che lo scorso novembre si presentò alla cerimonia di inserimento nella confraternita Alpha Kappa Alpha (AKA) allo Spelman College com Zahara Marley Jolie.