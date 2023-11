Brad Pitt accusato dal figlio Pax di essere “uno stron*o mondiale, una persona orribile”, la replica Nel post, pubblicato via social nel 2020 e portato all’attenzione solo ora dal Daily Mail, Pax avrebbe definito il padre “un essere umano orribile”, “una persona spregevole”, “uno stron*o di prima categoria”, accusandolo a chiare lettere di non aver “reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Se l’onda mediatica ha travolto la sua relazione con l’ex moglie Angelina Jolie, Brad Pitt non ha alcuna intenzione di lasciare che lo stesso avvenga per il rapporto con i suoi figli. Padre di sei ragazzi, l’attore non ha mai trascinato l’immagine dei figli nella disputa dai rivolti legali che negli ultimi anni lo ha legato all’attrice e così continuerà a fare. Ecco perché avrebbe tentato di mettere a tacere il chiacchiericcio su uno sfogo via social che il figlio Pax avrebbe pubblicato nei suoi confronti nel 2020.

Lo sfogo di Pax Pitt nei confronti del padre

Il post in questione sarebbe stato pubblicato su Instagram dal ragazzo nel 2020, quando aveva soltanto 16 anni. Parole molto dure che sembrerebbero essere nate da una fase conflittuale del loro rapporto e che sono state portate all’attenzione solo di recente dalle pagine del Daily Mail. Nel post Pax definisce il padre “un essere umano orribile”, “una persona spregevole”, “uno stron*o di prima categoria”, accusandolo a chiare lettere di non avere “alcuna considerazione o empatia verso i tuoi figli più piccoli, che tremano di paura quando sono in tua presenza”. Il post era stato pubblicato dal ragazzo in occasione della festa del papà. “Non capirai mai il male che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado”, scriveva. E ancora: “Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo fuori quello che vuoi, ma un giorno la verità verrà alla luce”.

La reazione di Brad Pitt secondo un suo portavoce

L’attore al momento non ha rilasciato personalmente alcun commento sulla vicenda, che probabilmente era stata messa a tacere dalla stessa famiglia nel 2020. A parlare però e a prendere le sue difese, è un amico stretto della star di Hollywood che ha rilasciato una dichiarazione sulle pagine del The Sun: “È frustrante vedere Brad dipinto come una specie di persona cattiva, perché è lontano dalla verità”, ha fatto sapere. “Lui ha grande rispetto per i figli e vedere tutto questo è davvero deprimente. La dice lunga che scelga di rimanere in un dignitoso silenzio”.