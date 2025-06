La F1 di Brad Pitt funziona, è il film più visto al momento

video suggerito

Il cinema italiano ha un nuovo leader. F1, il film di Formula 1 con Brad Pitt, ha conquistato la vetta del box office nel suo primo weekend di programmazione, dimostrando che l'adrenalina delle quattro ruote funziona anche sul grande schermo. Adesso vedremo come se la caverà con la programmazione di sabato e domenica 27 e 28 giugno.

I numeri di F1

Con 377.987 euro incassati e 45.327 spettatori che hanno scelto di seguire le avventure del campione interpretato da Brad Pitt, F1 ha dominato la classifica del weekend 27-29 giugno. Un risultato che conferma l'appeal del cinema d'azione hollywoodiano e la capacità di attrazione delle star di primo piano. Siamo già a 1.1 milioni di euro incassati. Di contro, Dragon Trainer perde quota, piazzandosi al secondo posto nella giornata di ieri. Il film d'animazione Universal ha raccolto 160.300 euro con 21.150 presenze. I numeri totali sono incoraggianti: più di 6 milioni di euro già incassati.

Il podio del weekend

A completare il podio troviamo 28 Anni Dopo, il nuovo capitolo della saga zombie che ha incassato 63.644 euro con 8.028 spettatori. Il film americano distribuito da Eagle Pictures mantiene una posizione di rilievo nonostante la concorrenza dei nuovi arrivi. Il totale degli incassi: 974.253 euro. In quarta posizione per Elio, il film Disney che continua la sua corsa con 57.322 euro e 8.482 presenze, confermando la tenuta del cinema d'animazione di qualità presso il pubblico familiare. Il totale è 1.116.130 euro.

Lilo & Stitch in quinta posizione, M3GAN 2.0 parte male

Lilo & Stitch occupa la quinta posizione con 44.254 euro, mentre è al sesto posto M3GAN 2.0 con 29.226 euro. Il sequel dell'horror con la bambola assassina parte male. Debutto al settimo posto per Miley Cyrus: Something Beautiful, che raccoglie 22.831 euro nel suo primo giorno di programmazione. Chiudono la top ten Ballerina (16.589 euro), il film italiano Come Fratelli (10.829 euro) e Il Maestro e Margherita, la produzione russa che incassa 9.703 euro.