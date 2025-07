Box Office Italia: Superman tiene la vetta, Jurassic World resiste, School of Life tra i blockbuster

L'estate italiana si prepara a un weekend che potrebbe ridefinire le classifiche, ma intanto Superman mantiene saldamente il primo posto e diverse novità cercano di scuotere gli equilibri consolidati. Il box office italiano, però, è dominato dal supereroe di casa Warner Bros. Al secondo posto c'è Jurassic World – La Rinascita che piace tantissimo. Terzo posto per F1 con Brad Pitt. Una bella sorpresa tutta italiana subito dopo: School of Life, girato tra campi profughi, aule e zone di conflitto, diretto da Giuseppe Marco Albano che racconta la storia e la missione dell’attivista e scrittore Nicolò Govoni.



Le prime posizioni: Superman domina, ma senza strappi

Superman conserva la leadership del box office con un incasso di 233.113 euro e 31.156 presenze registrate martedì 15 luglio. Con un totale di 2.456.452 euro dall'uscita del 9 luglio, il film diretto da James Gunn sta dimostrando una tenuta solida, anche se non esplosiva. Al secondo posto resiste Jurassic World – La Rinascita (Universal), che con 207.128 euro di incasso giornaliero e 27.477 presenze si mantiene in scia al leader. Il film, uscito il 2 luglio, ha già accumulato 7.611.449 euro complessivi, confermandosi come uno dei successi dell'estate cinematografica. La terza posizione è occupata da F1 (Warner Bros. Italia), che con 63.822 euro e 8.526 presenze del 15 luglio porta il suo totale a 4.655.672 euro

Il caso School of Life

In un momento storico dominato dai grandi blockbuster americani, spicca il risultato di School of Life. Il documentario occupa la quarta posizione con 42.813 euro giornalieri e 4.792 presenze. Il film italiano distribuito da Freak Factory ha raggiunto quota 156.618 euro dal suo debutto del 23 giugno, cifre che evidenziano l'interesse per una produzione piccola ma molto significativa per il messaggio che porta.

Disney è sempre lì

La Disney scivola in basso, ma è sempre lì a dominare sul segmento "per tutta la famiglia" con due titoli ormai usciti da tempo. Lilo & Stitch è al sesto posto con 20.204 euro (21.822.040 euro complessivi) ed Elio al settimo con 19.337 euro (2.186.301 euro totali). Entrambi i film stanno dimostrando una buona tenuta nelle sale, beneficiando del pubblico delle famiglie durante il periodo estivo. Le cifre del 15 luglio rappresentano solo l'antipasto di quello che si preannuncia come un weekend cruciale per il box office italiano.