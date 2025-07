Il film di Superman ha già conquistato il botteghino, superati i 40 milioni di dollari in due giorni

È da poco arrivato anche in Italia uno dei film più attesi del 2025, si tratta di Superman, il primo film dell'Universo DC che, infatti, sembra aver già convinto i fan sin dalle anteprime che in America hanno riscontrato un enorme successo. Ora, però, che la pellicola è arrivata ufficialmente in sala in quasi tutto il mondo, c'è da capire come quale sarà il futuro del film in termini di incassi e, almeno per adesso, sembra promettere bene.

Gli incassi di Superman nei primi giorni di programmazione

Stando infatti ai numeri raccolti dopo la prima settimana di programmazione, Superman ha incassato 40,3 milioni di dollari in soli due giorni in ben 58 mercati. Un incasso che deriva dalle anteprime del giovedì che si sono tenute in Nord America e circa 18 milioni di dollari che arrivano dal botteghino internazionale dopo i primi due giorni in sala. Un bilancio, al momento, che è senza dubbio in fase di crescita. Il film è stato distribuito in 78 territori internazionali, che andranno ad integrare i primi dati del botteghino. Qui in Italia il film ha incassato, finora, un milione di euro, mediamente in linea con quanto incassato in Australia e Corea, mentre in America Latina ha raggiunto anche i due milioni.

David Corenswet e il sequel del film

Stando alle prime indiscrezioni giunte dalla stampa d'oltreocenao, sembrerebbe che il protagonista del film, l'attore americano David Corenswet che, dopo questo ruolo, si prepara a diventare una vera e propria star, sia già intenzionato a firmare per un sequel. Se il film dovesse rispettare le aspettative, infatti, è chiaro si pensi a un secondo capitolo che racconti la storia di Clark Kent, mettendone in luce come già fatto in questo primo reboot DC un lato decisamente più umano e un po' meno eroico. Dalle prime impressioni in merito alla pellicola, infatti, sembra che abbia portato una ventata di freschezza e anche di normalità in un racconto dove ogni cosa aveva perso la sua dimensione per piegarsi ad una missione che, pur essendo presente anche nel film di James Gunn, sembra intrecciarsi bene con la quotidianità di un personaggio che prima di essere un eroe è anche un uomo.