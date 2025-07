Chi è David Corenswet, l’attore che interpreta Superman nel film ora al cinema

Occhi azzurri, lineamenti lineari, folti capelli castani e sorriso smagliante, è così che appare il nuovo Superman interpretato dall'attore trentaduenne David Corenswet e ora nelle sale. Il film, infatti, è uscito il 9 luglio 2025 e il suo protagonista diventerà in un attimo un'icona, perché il ruolo del supereroe più famoso del mondo, non può essere dimenticato. Sebbene sia stato nel cast di diversi titoli hollywoodiani, scopriamo qualcosa in più sull'attore americano del momento.

Dove abbiamo già visto David Corenswet

Nato l'8 luglio 1993 a Filadelfia, Davide Corenswet ha iniziato la sua carriera da attore ben presto, anche se molti potrebbero non ricordarsi di averlo già visto da qualche parte. Il 32enne è stato, infatti, nel cast di alcune serie televisive di grande successo da House of Cards ad Elementary, sebbene per vederlo in un ruolo non marginale si deve aspettare due titoli Netflix, diretti da Ryan Murphy, ovvero The Politician e Hollywood. Dopo una serie di casting per trovare il nuovo Superman, è stato scelto nel giugno 2023 ed è diventato il volto del film che apre il nuovo universo cinematografico DC. Per chi dopo la visione del film non potrà più fare a meno di lui, gli basterà aspettare l'uscita della serie The Answers con Lucy Hale e il film Mr. Irrelevant.

David Corenswet e la moglie Julia Best Warner

La vita privata di David Corenswet

Dal 2023 è sposato con l'attrice Julia Best Warner, che ha conosciuto quando erano ancora ragazzini, in un campo estivo. I due sono diventati genitori da appena un anno e hanno fatto la loro prima apparizione pubblica alla presentazione di Superman a Los Angeles. Figlio di due avvocati ebrei di New Orleans, fin da piccolo sognava di diventare attore e infatti ha subito tentato l'ingresso in una delle scuole più prestigiose d'America per la formazione artistica, ovvero la Julliard School, dove ha iniziato il suo percorso che lo ha portato, passo dopo passo, a raggiungere la vetta del successo. Da questo momento, infatti, è probabile che sia nata una nuova stella di Hollywood, capace di soffiare ruoli da manuale ai più quotati attori dello star system americano. Nel frattempo, in attesa di continuare la sua scalata, l'attore condivide sui social anche messaggi importanti, che invogliano all'ascolto e ad accettare le proprie fragilità, proprio come il supereroe che, infatti, è il più lontano possibile dall'idea di maschio a cui, anche l'universo dei fumetti, ci ha abituati.