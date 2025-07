Henry Cavill ha seguito la finale di Wimbledon dal vivo: le foto sugli spalti con la fidanzata Natalie Viscuso

Henry Cavill ha seguito dal vivo la finale di Wimbledon 2025 ieri, domenica 13 luglio 2025, insieme alla fidanzata Natalie Viscuso. La coppia, che lo scorso gennaio ha dato il benvenuto al primo figlio insieme, è stata paparazzata sugli spalti dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, tra gli altri VIP presenti, durante la partita che ha visto il trionfo dell'italiano Jannik Sinner. Essendo estremamente riservati, la loro è un'apparizione pubblica quasi rara.

Le foto di Henry Cavill e la fidanzata Natalie Viscuso a Wimbledon

In un elegante look e sorridenti, la star di Superman e di The Witcher, Henry Cavill, e la fidanzata Natalie Viscuso hanno posato davanti ai fotografi a Wimbledon 2025 prima di assistere al match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, conclusosi con la vittoria dell'italiano.

Si tratta di una rara apparizione pubblica per la coppia che ha sempre optato per la massima privacy. Un mese fa, però, avevano sfilato insieme sul red carpet del Taormina Film Festival. Ieri erano sugli spalti dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club insieme a tante altre star di Hollywood, tra cui Matthew McConaughey, Nicole Kidman e Patrick Dempsey.

La gravidanza di Natalie Viscuso e la nascita del primo figlio insieme

Il celebre attore e la fidanzata lo scorso gennaio hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme. La notizia arrivò da People.com, dopo che Cavill, nell'aprile 2024, aveva confermato la gravidanza di Natalie Viscuso dichiarando ad Access Hollywood: "Sono molto emozionato. Natalie ed io siamo entrambi molto emozionati". Insieme dal 2021, resero pubblica la loro relazione con un post su Instagram ma da allora hanno sempre mantenuto un profilo basso. A metà giugno furono paparazzati durante una vacanza in Italia: con loro il figlio, mai mostrato sul profilo Instagram del celebre attore.