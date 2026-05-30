Natalia Vodianova è incinta, aspetta il sesto figlio: la storia di riscatto della modella 44enne

Natalia Vodianova aspetta il sesto figlio, il terzo dall’attuale marito Antoine Arnault. La sua è una storia di riscatto: dalle umili origini al successo come una delle modelle più apprezzate al mondo.

Natalia Vodianova

La modella Natalia Vodianova ha annunciato di aspettare il sesto figlio. È il terzo con l'attuale marito, l'imprenditore francese Antoine Arnault, figlio di Bernard, azionista di maggioranza del colosso del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy. La modella ha annunciato la sesta gravidanza in un'intervista rilasciata a Vogue Francia. La storia di Natalia Vodianova racconta una rivalsa. Nata in Russia, apparteneva a una famiglia molto umile. Era ancora una bambina quando portava le cassette di frutta al mercato per aiutare la madre a sostenere lei e le due sorelline. Quando la mamma scoprì di essere di nuovo incinta, era ormai sommersa dai debiti. Così, decise di dare in adozione la bimba in arrivo. Fu affidata a una famiglia americana, ma Natalia riuscì a ritrovarla nel 2022. Con il passare degli anni, quella bambina che si rimboccava le maniche per provvedere alla sua famiglia è diventata una modella tra le più famose al mondo. E presto sarà mamma per la sesta volta.

Natalia Vodianova è incinta, in arrivo il sesto figlio

Natalia Vodianova, durante una sfilata, ha confidato a Claire Thomson-Jonville, responsabile dei contenuti editoriali di Vogue Francia, di essere incinta. Così, le è stato proposto di posare per la copertina della rivista di moda per annunciare la lieta notizia. Natalia Vodianova ha alle spalle un matrimonio finito con Justin Portman, aristocratico e uomo d'affari di origini britanniche. I due sono stati sposati dal 2001 al 2011. Da questa relazione sono nati i figli Lucas, Neva e Viktor. La modella, dopo il divorzio, ha ritrovato l'amore con Antoine Arnault.

Il matrimonio con Antoine Arnault

Poco dopo la fine del matrimonio con Justin Portman, Natalia Vodianova ha iniziato a frequentare Antoine Arnault. Tra loro tutto è nato da un colpo di fulmine. La modella era stata chiamata a prestare il suo volto per una nuova campagna di Louis ­Vuitton. E lì è avvenuto l'incontro con il suo futuro marito. In un'intervista rilasciata a W Magazine nel 2017, Arnault spiegò di essere rimasto subito colpito da lei: "Ricordo di averla vista e di essere rimasto a bocca aperta. Certo, è bellissima, ma non è solo questo. C'è un'aura particolare che la circonda". Nel 2014 è nato Maxim. Nel 2016, è nato Roman. Nel 2020, Natalia Vodianova ha annunciato sui social il fidanzamento con Antoine Arnault, mostrando un prezioso e luccicante solitario al dito. Lo stesso anno, a settembre, i due si sono sposati in una cerimonia privata. E pensare che Natalia solo due anni prima dichiarava di non sentire la necessità di sposare il suo compagno: "Mi sento come se fossimo già sposati, perché cambiare qualcosa?". In queste ore, l'annuncio del bebè in arrivo.