Chi è Valentina Cabassi, la futura moglie di Ernia è una modella e influencer

Valentina Cabassi, 30 anni, modella e influencer, è la futura moglie del rapper Ernia. I due sono una coppia dal 2019 e nel luglio 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Sveva.

Valentina Cabassi, 30 anni, è una modella e influencer, che presto convolerà a nozze con il rapper Ernia. I due sono una coppia dal 2019 e tra loro è stato subito un colpo di fulmine. Nel luglio 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Sveva, che ha quasi un anno.

Chi è Valentina Cabassi, modella e influencer

Nata a Milano nel maggio del 1996, Valentina Cabassi si è avvicinata ancora adolescente al mondo della moda, sognando di intraprendere una carriera. La prima opportunità lavorativa grazie a un'agenzia di Londra, che l'ha ingaggiata come modella del brand Subdued. Parallelamente a questa passione, si è diplomata al liceo linguistico e si è laureata in Scienze della Comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi sui social è seguita da oltre 500mila followers e condivide la sua vita di tutti i giorni e il suo lavoro come modella e influencer, sia nell'ambito della moda che del beauty. Dopo l'inizio della storia d'amore con Ernia, nel 2021 è apparsa anche nel videoclip del suo brano Superclassico e diventa per il compagno un punto di riferimento.

La storia d'amore con Ernia e l'annuncio del matrimonio

Ernia e Valentina Cabassi sono una coppia dal 2019 e per entrambi il primo incontro fu un colpo di fulmine. In uno dei suoi brani, Buonanotte, il cantante ha raccontato il difficile momento dell'interruzione di gravidanza: "Non ero pronto, lei si è appoggiata a me. Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d'accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione". Dopo alcuni alti e bassi hanno trovato la strada giusta da percorrere insieme e nel luglio 2025 sono diventati genitori di Sveva e nei prossimi mesi convoleranno ufficialmente a nozze. L'annuncio del matrimonio con un video su Tiktok, spiegando che la proposta è arrivata a marzo ma entrambi hanno scelto di proteggere la loro privacy. La cerimonia sarà intima e all'insegna della riservatezza, condivisa con pochi amici e familiari.