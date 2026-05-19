Selvaggia Roma e Luca Teti sposi, il rito civile in attesa dei festeggiamenti: “Ci siamo promessi amore”

Selvaggia Roma si è sposata. L’influencer ed ex tentatrice di Temptation Island è convolata a nozze con il compagno Luca Teti. Il 18 maggio si è svolto il rito civile in comune, a Roma, mentre i festeggiamenti sono in programma per fine giugno.

Selvaggia Roma si è sposata. L'influencer ed ex tentatrice di Temptation Island è convolata a nozze con il compagno Luca Teti. Il 18 maggio si è svolto il rito civile in comune, a Roma, mentre i festeggiamenti sono in programma per fine giugno. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso giugno, durante il battesimo della loro prima figlia Luce, nata nell'ottobre del 2024.

"Oggi non abbiamo semplicemente firmato un registro al comune ma abbiamo celebrato la nostra scelta più grande e consapevole", ha scritto la neo sposa sui social, condividendo alcuni scatti del momento della firma in Comune. Un gesto dal forte valore simbolico, che ha rappresentato per loro un grande passo: "Decidere di prometterci Amore, rispetto e complicità, giorno dopo giorno, creando il nostro Per sempre". Il prossimo 28 giugno ci saranno i festeggiamenti alla presenza di numerosi parenti e amici, mentre solo i familiari più ristretti hanno assistito al momento.

La proposta di matrimonio era arrivata per Selvaggia Roma nel giorno del battesimo della loro prima figlia, la piccola Luca, nata nell'ottobre del 2024. Durante i festeggiamenti, l'influencer era stata bendata e trascinata poi davanti a una scritta che recitava "mi vuoi sposare?". Un giorno di grande gioia per la neo mamma, che era arrivato dopo un periodo di difficoltà. A verissimo, nel 2025, aveva raccontato di aver passato anni complicati per via della perdita della figlia che aspettava a causa di un aborto. "La mia ginecologa mi riscontrò il Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto. Per noi è un'influenza, ma per la bambina fu una cosa mortale. Pur avendo scoperto del virus, volli andare avanti, ma sapevo di avere poche speranze", aveva raccontato ospite di Verissimo nel marzo 2025. Al suo fianco c'è sempre stato il compagno, oggi marito.