Daniele De Bosis: “Vittoria Edigi mi ha tradito con Salvatore Di Carlo perché voleva un figlio”

L’ex volto di Temptation Island torna a parlare della paternità di Salvatore Di Carlo e lancia pesanti accuse alla ex Vittoria Egidi: “Mi disse che andava in Toscana a riflettere, invece era con lui. Ha partorito a marzo, i conti tornano”.

Se fino a qualche tempo fa l'identità della madre del figlio di Salvatore Di Carlo era avvolta nel mistero, oggi i tasselli del puzzle sembrano incastrarsi. A fare ulteriore chiarezza, con dettagli finora inediti, è tornato Daniele De Bosis. Intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato i retroscena di quello che definisce un vero e proprio tradimento subìto nell'estate del 2024, consumato poco prima che la sua ex rimanesse incinta dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Il retroscena sul tradimento di Vittoria Egidi

De Bosis ha raccontato di aver ricostruito la linea temporale della relazione tra la sua ex e Di Carlo grazie alle segnalazioni di una ragazza sui social. Il tradimento sarebbe avvenuto proprio nei giorni conclusivi della loro storia, ad agosto 2024, quando la coppia (che già aveva vissuto una profonda crisi nel reality di Filippo Bisciglia nel 2023) era a un passo dall'addio definitivo. Il nodo centrale della rottura tra Daniele e Vittoria era sempre stato il desiderio di genitorialità: lei spingeva per avere un bambino, lui frenava a causa di un rapporto che definiva "tossico" e instabile. Secondo l'uomo, Egidi avrebbe trovato in Salvatore Di Carlo la persona giusta per realizzare il suo obiettivo in tempi record, dato che il piccolo Paolo è nato a marzo scorso.

Noi siamo andati a Temptation proprio per quello, perché lei voleva un figlio. La sua priorità era avere un figlio. Poi che fosse con me, con un altro o con un altro ancora, era secondario. Se ci pensi, ha partorito a marzo, noi ci siamo lasciati ad agosto 2024. Fatti due conti: dopo circa dieci-undici mesi era già incinta.

L'incontro a dicembre con Egidi incinta (ma in segreto)

Un altro retroscena riguarda un incontro casuale avvenuto a dicembre, quando la gravidanza di Egidi non era ancora di dominio pubblico: "L’ho vista a dicembre. Eravamo allo stesso tavolo a un compleanno. Lei non ha bevuto alcol, solo Coca Zero. Era già incinta, ma non me ne sono accorto". Oggi De Bosis si dice sereno, ma non risparmia l'amarezza per le modalità con cui è finita: "Se mi avesse detto: ‘Mi sono innamorata di un’altra persona' avrei capito. Ma agire nell’ombra, quello no".