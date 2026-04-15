Salvatore Di Carlo papà, parla Daniele De Bosis: “La mia ex Vittoria Egidi mi tradì con lui, sono una coppia”

Si aggiunge un altro tassello al mistero sulla madre del figlio di Salvatore Di Carlo. L'ex volto di Uomini e Donne, storico fidanzato di Teresa Cilia, ha svelato di essere diventato padre pubblicando sui social una foto del piccolo Paolo. Nessuna certezza sull'identità della compagna, anche se le ipotesi portano al nome di Vittoria Egidi, ex volto di Temptation Island, a cui ha partecipato nel 2023 con Daniele De Bosis.

A rompere il silenzio è stato proprio De Bosis, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, che ha avuto una storia con Egidi fino al 2023. Avevano deciso di partecipare al programma di Canale 5 per via di una visione diversa sul futuro: lei avrebbe voluto costruire una famiglia, mentre lui non era della stessa idea. Il ragazzo ha spiegato che la loro relazione era "tossica" per via dei comportamenti della fidanzata: "Quando litigavamo per cinque giorni non mi parlava, io non mangiavo. Una storia veramente, veramente tossica". Lei lo avrebbe poi tradito proprio con Salvatore Di Carlo nel 2024. E dopo la fine della loro storia d'amore, Egidi e Di Carlo sarebbero diventati a tutti gli effetti una coppia, in una relazione che dura ancora oggi.

Secondo De Bosis, quindi, sarebbe la sua ex la madre del bambino di Di Carlo. I diretti interessati per il momento non sono intervenuti sulle indiscrezioni, né confermandole nè smentendole. Fanpage.it aveva provato a contattare l'agenzia che segue la ragazza, ma la risposta era stata: "la signora Egidi preferisce che non sia fornita alcuna informazione”. Oltre alle parole di De Bosis, per il momento l'unico indizio è stato fornito dallo stesso post del neo papà: nel vetro della porta di ingresso si intravede la sagoma di una donna, probabilmente la stessa che ha scattato la foto, ma il volto non è visibile e lascia solamente intuire capelli lunghi. La notizia della nascita del bambino è stata data il 9 aprile, il giorno del compleanno dell'ex volto di Uomini e Donne scrivendo: "Ti aspettavo da tanto, mi hai fatto aspettare, anche preoccupare, ma alla fine sei arrivato e hai cambiato tutto".