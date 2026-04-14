Andrea Pezzi chiarisce il rapporto con Cristiana Capotondi: “Non stiamo insieme, ma siamo grandi amici”

Andrea Pezzi ha fatto chiarezza sul rapporto con Cristiana Capotondi dopo che sono stati paparazzati insieme, cinque anni dopo la rottura: “Abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici”. E sulla figlia dell’attrice, di cui non è lui il padre, ha spiegato: “Il mio più grande privilegio è stato vedere la genitorialità”.

Andrea Pezzi ha fatto chiarezza sul rapporto con Cristiana Capotondi. Negli scorsi mesi si era parlato d un ritorno di fiamma della coppa dopo cinque anni, ma l'ex vj ha messo a tacere i gossip e parlato anche della paternità. "Il bilancio della mia vita privata è qualcosa su cui sto ancora ragionando", ha raccontato ospite del BSMT di Gianluca Gazzoli.

La verità sul rapporto con Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono conosciuti per caso nel 2007 durante un volo aereo. Per 15 anni sono stata una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo, fino a quando nel 2021 hanno annunciato la decisione di separarsi. La scelta però è stata resa pubblica soltanto un anno più tardi, quando l'attrice ha fatto sapere di essere in dolce attesa per la prima volta, pur facendo mistero dell'identità del padre. Nel marzo di quest'anno, i due sono stati avvistati di nuovo insieme dal settimanale Diva e Donna e si era parlato di un ritorno di fiamma, ma Pezzi ha fatto chiarezza: "Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici. Al momento non mi manca la figura di una compagna di vita. Io mi sono innamorato di Cristiana per quello che era, non per altro".

Andrea Pezzi e la paternità: "Sua figlia mi ha dato un'altra prospettiva"

Nonostante non sia il padre biologico della figlia di Cristiana Capotondi, nata nel 2022, Pezzi è sempre rimasto accanto alla ex compagna e ha vissuto da vicino la paternità: "Il mio più grande privilegio in tutta la nostra storia, essendole stato vicino quando ha avuto la bambina, è stato l'avere la possibilità di vedere, anche se dalla soglia della stanza, la genitorialità. Ho potuto vedere un amore che non avevo mai visto prima”. Diventare padre è oggi qualcosa che non lo spaventa, anzi, che lo ha spinto a voler avere un figlio: "La bambina mi ha proprio devastato, però Cristiana ha innestato il meccanismo del cambiamento e, dopo di lei, sua figlia mi ha proprio dato un'altra prospettiva”.