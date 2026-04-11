Stefano Corti: “A 21 anni ho scoperto di essere padre con una lettera. L’addio a Bianca Atzei fa ancora male”

Stefano Corti si mette a nudo nello studio di Verissimo. Ospite della puntata di sabato 11 aprile, l’inviato de Le Iene ha ripercorso le tappe più significative della sua vita, dai lunghi anni trascorsi come animatore nei villaggi turistici fino al dolore, ancora vivo, per la fine della storia d’amore con Bianca Atzei.

La scoperta del primo figlio: "Pensavo fosse uno scherzo"

Il racconto parte dal 2007 quando Corti, allora ventunenne, lavorava in un villaggio turistico. Lì avvenne l'incontro con la madre del suo primo figlio, Gabriele: "È stata una notte meravigliosa, non erano gli anni dei social e dopo quella notte non la rividi più". La sorpresa arrivò l'anno successivo quando, per un gioco del destino, tornò a lavorare nello stesso posto. L'inviato ha spiegato di aver ricevuto una lettera in cui la donna gli comunicava la sua paternità: "Pensavo fosse uno scherzo di un mio amico. Le mandai una mail, mi rispose e dopo due mesi di messaggi decisi di andare a vedere il bambino".

La rottura con Bianca Atzei

Inevitabile il passaggio sulla fine della relazione con la cantante Bianca Atzei, madre del suo piccolo Noa Alexander. Una ferita che, stando alle parole di Corti, non si è ancora rimarginata del tutto. Nonostante siano passati mesi, il comico ha ammesso che il percorso verso la serenità è ancora in salita: "Il tempo guarisce un po' tutte le ferite, quindi oggi va meglio di cinque mesi fa, domani sarà meglio di oggi. Ma non è ancora passato".

A rendere più complesso il distacco è la presenza del figlio e l'idea di un progetto familiare che si è spezzato. Corti non ha nascosto l'amarezza per non essere riuscito a mantenere unita la famiglia originale, pur guardando al futuro con ottimismo: "Il dispiacere rimane perché quando decidi di mettere su famiglia speri si resti tutti insieme. La nostra sarà una famiglia allargata bellissima e oggi stiamo lavorando per ottenere quell'obiettivo". Poi, l'augurio alla sua ex compagna: "Le auguro di trovare un uomo che possa amarla più di quanto abbia fatto io. Per Noa saremo sempre la sua mamma e il suo papà".