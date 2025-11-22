Bianca Atzei sulla rottura con Stefano Corti: “Non andavamo più d’accordo, mi sento un po’ sola ma resta il bene”

Bianca Atzei è stata ospite a Verissimo nella puntata del 22 novembre e ha raccontato la rottura con Stefano Corti. I due, che sono stati insieme per sette anni e sono anche genitori del piccolo Noah, hanno deciso di lasciarsi lo scorso settembre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bianca Atzei è stata ospite a Verissimo nella puntata di sabato 22 novembre e ha raccontato la rottura con Stefano Corti. I due, che sono stati insieme per sette anni e sono anche genitori del piccolo Noah, hanno deciso di lasciarsi lo scorso settembre.

Le parole nello studio di Silvia Toffanin

La cantante ha spiegato che tra lei e Corti c’è sempre stato molto affetto, anche nei momenti più difficili. A un certo punto le loro strade "non si incontravano più", ha raccontato, e questo li ha portati a parlarsi con sincerità e a prendere direzioni diverse. Per lei non si tratta di un amore finito, ma di un amore che cambia forma: "Ora rimane il bene". Atzei ha confermato che la separazione è arrivata lo scorso settembre: nonostante abbiano provato a fare tutto il possibile per ricucire il rapporto, "a un certo punto non ci siamo più trovati e non siamo più andati d'accordo". Il legame con Noah, però, resterà indissolubile: "Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita e ci terrà legati per sempre". Alla domanda sui rimpianti, l’artista ha ammesso di aver commesso errori come chiunque, ma di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare la relazione.

Le minacce subite da Corti

Bianca ha raccontato anche un capitolo molto delicato: le minacce ricevute da Corti e, di riflesso, dalla loro famiglia. Quei giorni li definisce pesanti, ma ha spiegato di essersi sentita protetta dall’ex compagno, ma di aver avuto paura al punto da lasciare Noah dai nonni in Sardegna: "Per tenerlo più al sicuro possibile". Lei stessa, ha detto, si voltava continuamente per strada per controllare se qualcuno la stesse seguendo. Oggi, nonostante tutto, il rapporto tra i due è sereno. "Siamo due persone molto intelligenti. Mio figlio deve avere una mamma sorridente e felice, quindi faccio di tutto per avere un rapporto tranquillo. C’è rispetto reciproco", ha spiegato.

In questo periodo complesso, Bianca ha avuto accanto alcune persone fondamentali. Tra queste, l’avvocata Annamaria Bernardini, che le ha dato supporto emotivo e chiarezza. Importante anche l’amicizia con Checco dei Modà, che le ha proposto di tornare in studio: "Mi ha detto che mi avrebbe aiutata a scrivere canzoni. Questo mi aiuta a non pensarci".